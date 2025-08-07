港點大師陳崑裕首度南下客座！台南遠東「醉月樓」單點148元起

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
粵點界大師級人物港陳崑裕師傅（右），即日起至8月31日客座台南遠東香格里拉「醉月樓」，帶來多款精緻港點（左），為南台灣饕客獻上「星級粵點・八味匠心」的獨家饗宴。圖/台南遠東香格里拉提供
粵點界大師級人物港陳崑裕師傅（右），即日起至8月31日客座台南遠東香格里拉「醉月樓」，帶來多款精緻港點（左），為南台灣饕客獻上「星級粵點・八味匠心」的獨家饗宴。圖/台南遠東香格里拉提供

港點界公認大師級主廚陳崑裕，即日起至8月31日首度南下、至台南遠東香格里拉飯店餐廳「醉月樓」客座，將獨家呈現8道阿裕師傅親自設計的作品，其中多道菜色更是首次亮相。期間採每日限量供應，單點價格148至498元。

現任台北遠東香格里拉香宮港點主廚的陳崑裕（人稱阿裕師傅），是粵點界公認的大師級人物，擁有逾40年經驗，16歲就開始了他的港點之旅，歷經多家知名粵菜酒樓與星級飯店歷練，技藝扎實，對食材比例與製程細節講究至極。他不僅精通正宗粵點工法，更擅長結合傳統與創新，在中式糕點領域亦屢創佳績，其親製的「燕窩奶皇月餅」與粽子更是多次奪得業界競賽冠軍，展現全方位手藝實力。他也致力於培育後進，是粵菜圈內口耳相傳、低調卻極具份量的指標人物。

此次客座菜單皆為專屬獻作，其中的「三喜合鳴」三色點心盤，以竹炭澄粉皮包裹鮮蝦與蟹肉，搭配鮭魚卵與黑魚子醬點綴，造型精緻、口感鮮甜，是視覺與味蕾的雙重享受。「金煎糯香」特選長糯米、瑤柱、醃製雞腿肉與鹹蛋黃包裹於荷葉中，煎至外酥內糯，米香與荷葉香氣交織，是對傳統糯米雞的全新詮釋。

還有外型優雅的「酥羽天鵝」，以千層酥皮手工捏製天鵝造型，內餡蜜汁火腿與白蘿蔔絲交融，入口層層鬆化。「鳳尾金餃」以整尾蝦妝點燒賣，鮮味濃郁、層次鮮明。喜愛重口味的饕客絕不能錯過「雲翻紅浪」，鮮餛飩皮薄餡厚，佐主廚自製紅油，麻香帶勁，辣而不掩本味。「鳳絲酥捲」則選用雞絲、香菇與筍絲為餡，外層金黃酥皮炸至喀滋作響，層次分明、香氣迷人。

壓軸甜品「金沙薯糍」，以Q彈糯米皮包覆流心奶黃，甜鹹交錯、口感濃郁；還有「香芒綺露」，以新鮮芒果泥搭配椰奶與滑順奶酪，冰涼清爽，是盛夏裡最療癒的結尾。

「星級粵點・八味匠心」即日起至8月31日限時登場，於「醉月樓」中餐廳每日限量供應，售完為止。預約專線：06-702-8856。飯店地址：台南市東區大學路西段89號。官網：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/。

