首店地址曝光！日本炭火燒肉丼「山牛將」即將登台　每碗159元起

來自日本的燒肉丼「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」即將正式登台，首店將進駐新光三越台南小北門店，以每日現切原肉，提供原味炭燒牛肉丼、原味炭燒豬肉丼等餐點。

「山牛將」自2017年創立，隸屬丸亀製麵母公司東利多控股，品牌核心是透過職人精神打造「微笑與牛肉的融合」，讓客人吃到燒肉時露出滿足的笑容。其LOGO也象徵山、牛、碗的元素組合而成，突顯「堆疊的牛肉帶飽足與幸福感」。