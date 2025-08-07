聽新聞
首店地址曝光！日本炭火燒肉丼「山牛將」即將登台 每碗159元起
來自日本的燒肉丼「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」即將正式登台，首店將進駐新光三越台南小北門店，以每日現切原肉，提供原味炭燒牛肉丼、原味炭燒豬肉丼等餐點。
「山牛將」自2017年創立，隸屬丸亀製麵母公司東利多控股，品牌核心是透過職人精神打造「微笑與牛肉的融合」，讓客人吃到燒肉時露出滿足的笑容。其LOGO也象徵山、牛、碗的元素組合而成，突顯「堆疊的牛肉帶飽足與幸福感」。
店內的燒肉丼以強火烤肉技法，結合傳統店舖的溫度與現代餐飲的出餐速度，提供多種燒肉丼品項。包括有牛肉、豬肉等2種肉品，並有招牌原味、特製蔥鹽、麻辣、咖哩等口味，搭配特選越光米，每份最低159元。台灣1號店預計將配合新光三越台南小北門店同步試營運。
