首店地址曝光！日本炭火燒肉丼「山牛將」即將登台　每碗159元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「山牛將」台灣一號店將進駐新光三越台南小北門店。圖／山牛將提供
「山牛將」台灣一號店將進駐新光三越台南小北門店。圖／山牛將提供

來自日本的燒肉丼「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」即將正式登台，首店將進駐新光三越台南小北門店，以每日現切原肉，提供原味炭燒牛肉丼、原味炭燒豬肉丼等餐點。

「山牛將」自2017年創立，隸屬丸亀製麵母公司東利多控股，品牌核心是透過職人精神打造「微笑與牛肉的融合」，讓客人吃到燒肉時露出滿足的笑容。其LOGO也象徵山、牛、碗的元素組合而成，突顯「堆疊的牛肉帶飽足與幸福感」。

店內的燒肉丼以強火烤肉技法，結合傳統店舖的溫度與現代餐飲的出餐速度，提供多種燒肉丼品項。包括有牛肉、豬肉等2種肉品，並有招牌原味、特製蔥鹽、麻辣、咖哩等口味，搭配特選越光米，每份最低159元。台灣1號店預計將配合新光三越台南小北門店同步試營運。

店內標榜藉由大火與炭香為燒肉賦予美味。圖／山牛將提供
店內標榜藉由大火與炭香為燒肉賦予美味。圖／山牛將提供
山牛將提供有牛肉、豬肉兩種肉品選項。圖／山牛將提供
山牛將提供有牛肉、豬肉兩種肉品選項。圖／山牛將提供

