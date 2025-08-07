好市多上架Uber Eats滿月 「美式大烤雞」銷售奪冠 內湖店尖峰每分鐘1單

Uber Eats與好市多合作滿月，期間平台陸續新增調整上架商品，目前已有近2,000項熱銷商品包括牛肉、蛋糕甜點都點得到，其中「科克蘭美式大烤雞」榮登熱銷冠軍，成為用戶最愛下單商品。Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣指出：「我們觀察到『即時經濟』正逐漸改變零售生態，消費者傾向以更便利的方式取得所需商品。」根據平台數據，好市多內湖店在尖峰時段甚至創下「每分鐘一單」的驚人紀錄，顯示消費者對即時採購的高度接受度。

張祐欣表示，這種「馬上想到、馬上補貨」的即時採購行為，與過去週末攜家帶眷前往好市多大規模購物的習慣大相逕庭，也讓量販商品在日常生活中變得更觸手可及。平台觀察，超過7成訂單為5樣商品以內的小單，點購品項以熟食、生鮮與生活用品為主。

熱銷排行榜顯示，「科克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍，其次為「科克蘭豪華凱薩沙拉」、「美國華盛頓櫻桃」及「科克蘭全脂鮮乳」。其中，北投店曾出現單筆近3萬元的生鮮雜貨訂單，顯示消費需求多元，從日常補貨到大宗採購皆涵蓋其中。

為了應對大型訂單需求，Uber Eats也與在地物流公司合作，首度導入雙模式配送系統，依照顧客訂購的商品體積、重量，搭配二輪機車與三輪機車靈活出貨，打造「從賣場走進冰箱」的新採購日常。張祐欣強調，雖然平台策略重心仍放在即時、小額消費，但未來仍會針對重度用戶或高單價需求，持續優化配送機制與商品組合。

此次合作也激發網友「精省攻略」討論，指出只要同時擁有好市多會員與Uber One雙會員資格，並綁定會員卡，就能解鎖好市多會員專屬價格，Uber One會員還能享有0元外送費等專屬福利和優惠。顧客表示，「平常就會用平台點超市的生鮮雜貨，好市多上架以後臨時缺東西也可以立刻點，像是烤雞賣場價189元，Uber Eats平台綁定會員價201元，多花一點點錢就可以省下時間、車程，非常值得。

為回饋已成功綁定好市多會員卡之用戶的支持，即日起至8月20日，已成功綁定好市多會員卡之Uber Eats用戶即可領取「好市多在家點八五折」優惠序號，單筆訂單金額滿1,699元即享8.5折優惠，最高折抵300元。成功綁定好市多會員但尚未訂閱Uber One會員的用戶，訂閱Uber One年訂閱制會員方案，還可享訂閱費8折優惠。