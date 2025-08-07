中華郵政 i 郵購攜手華元食品聯名 限量5,400箱

中華郵政公司8月11日攜手知名零食品牌華元食品，推出「波波鴿x華元蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱，為傳統節慶注入趣味與創意，打造兼具美味、療癒與收藏價值的話題新商品。

中華郵政指出，聯名箱內含6包「蚵仔煎洋芋片」，每箱再附送1隻「幽靈波波鴿紓壓公仔」，超萌造型與Q彈手感的公仔一揉捏就能釋放壓力，可為忙碌生活帶來療癒力。「幽靈波波鴿紓壓公仔」共有「萌白款」及5%機率出現的「隱藏款」兩款造型，隨機出貨，讓開箱充滿驚喜；外盒係以首度亮相的「蚵仔造型波波鴿」與Q版郵務車組成，歡迎踴躍訂購。

聯名箱於8月11日上午10時在中華郵政「ｉ郵購」網站限量販售，每箱含運價329元，每位會員限購5箱，單筆訂購滿5箱即享每箱優惠價309元，限量5,400箱，詳細資訊請至ｉ郵購網站查詢。