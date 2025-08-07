暑假消費需求提升 遠東巨城鎖定竹科高消費力推70間快閃店

暑假期間消費需求提升，Big City遠東巨城購物中心鎖定竹科高消費力，八月超過70間快閃店，其中，4樓美食街即日起首次進駐新竹的法式甜點店「星忱甜點」，主打法式冰淇淋、法式甜點，8月7日到27日還推出「巨城BIG好刷 超級369%」，購物刷卡現刷現換最高9% 回饋、累積2萬元再贈500元電子購物券，VIP獨享跨日累積20萬元送6000元電子購物券。

巨城購物中心指出，1樓的「SABON」推出沁柚莫西多限量系列，以葡萄柚及薄荷交織沁涼香氣，喚醒感官享受。喜愛出遊踏青，享受戶外芬多精，2樓「TRAVELER」、「山頂鳥」春夏指定服飾享8折優惠，抗UV、排汗、涼感、防潑水等多功能服飾，地下1樓「Insta360」桃竹苗首家專賣店全新開幕，專賣360度全景及運動相機，戶外裝備一次購足。暑期尾聲適逢七夕，2樓「ALUXE」推出DISNEY小美人魚系列求婚鑽戒，戒身線條優雅流暢，細節呼應海洋意象，浪漫恆久珍藏。

另外，整個八月巨城匯聚超過70間快閃店，4樓美食街還有來自高雄「陪伴甜點」，推出多種口味可麗露，酥脆焦糖外殼搭配Q彈內餡，讓人一口接一口。金門純手工泡菜品牌「協發行泡菜」，堅持傳統手做、自然發酵，越吃越涮嘴，品牌首度與蠟筆小新聯名，話題十足。首次快閃成功吸引饕客們大排長龍的「ITUMO 9番」日式生甜甜圈好評回歸，甜甜圈不僅外型可愛，內餡濃郁、不膩口，與眾不同的滋味讓人難以忘懷。

巨城購物中心指出，動漫迷敲碗已久的「超動漫研究社」快閃活動，8月5日至9月9日於5樓創藝廳登場，推出四大動漫合影區，搭上最新電影劇場版「鬼滅之刃」無限城篇熱潮，現場設置鬼殺隊造景區，帶您感受熱血氛圍，還有「葬送的芙莉蓮」、「BanG Dream! Ave Mujica」、「膽大黨」等人氣打卡合影區外，超人氣動畫「Lycoris Recoil 莉可麗絲」專屬限定扭蛋、六款限量超值福袋，滿額加碼贈好禮，憑「劇場版(鬼滅之刃)無限城篇第一章猗窩座再襲」電影票根或電子票券再享指定商品加購優惠，粉絲可千萬別錯過這波熱血快閃。