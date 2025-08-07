加碼送菲力！入選500盤「牛B燒肉」升級了　厚切牛舌、牛筋炒飯必吃

2021年創立至今，曾經入選「500盤」美食評鑑的「牛B燒肉」，今夏正式加入新東陽餐飲集團，並且啟動品牌升級行動。包括空間、餐點、菜單內容均全面改版，並推出全新設計的「老饕套餐」與「尊爵套餐」。為慶祝重新開幕，凡兩人同行並點用套餐，即可獲贈「日本銘柄牛 菲力」一份。

「牛B燒肉」採預約制私廚的型態，提供高品質的燒肉料理。在「500盤」的評鑑中，也以「澳洲全血厚切牛舌」、「牛筋炒飯」等餐點獲得評審青睞。今年8月，「牛B燒肉」正式成為新東陽餐飲體系的一員。隨著集團的供應鏈與資源挹注，也讓牛B燒肉迎來全新的面貌。新升級的空間延續日式極簡風格，設有板前席與獨立包廂，並重新規劃動線，賓客也能近距離欣賞職人的烹調手藝。

餐點部份，仍維持「原塊現切、炭火直烤」的手法，使用日本、澳洲和牛作為主角。本次新設計的「老饕套餐」吃得到澳洲全血厚切牛舌、堅果和牛三明治、肋眼心醋凍、和牛月見燒、牛筋炒飯等12道式餐點，每套2,600元。同步登場的「尊爵套餐」，則以老饕套餐為基礎，將品項內容升級，除了都吃得到「澳洲全血厚切牛舌」、「牛筋炒飯」兩款招牌餐點，還有北海道海膽手捲、雞肝和牛三明治、主廚秘醬牛小排等品項，全套共12道式，每套3,800元。

套餐中的「澳洲全血厚切牛舌」，將厚切牛舌烤至表皮焦脆、內裡溼潤彈嫩，並搭配昆布鹽襯托肉香；「堅果和牛三明治」將羽下部位搭配特製地瓜布里歐麵包、夏威夷果仁，還有京都石野白味噌製成的味噌奶油醬增味提香，最後刨上綠檸檬皮點綴草本香氣。另款「雞肝和牛三明治」則是將和牛羽下部位搭配上國宴雞肝醬，並奢華地灑上帕瑪森起司、魚子醬與食用金箔，視覺與滋味兼具。