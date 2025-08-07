NOKE忠泰樂生活「HA HA SUMMER」 大小朋友歡笑不斷 清涼體驗城市沙板、藝術夏令營

NOKE忠泰樂生活推出「HA HA SUMMER」系列活動，在「台味夜市」後緊接著把最夏日最令人期待的海灘搬到城市裡！無論男女老少，都可以透過沙板體驗到在海上清涼滑水的刺激感。還有針對國小的孩童們量身打造的「HA HA 藝術夏令營」，搭配繪本選書，邀請到藝術學科與表演等背景的優質講師，將為小朋友們帶來兩天既充實又有趣的夏令營課程。

常駐型沙板體驗主題課程將從8月9日開跑至8月17日在NOKE 1樓西側健身樹廣場準時開課。圖／忠泰樂生活提供

在城市裡享受海灘風情 沙板體驗活動熱烈報名中

NOKE集結沙板、音樂、啤酒等眾多人讓愛不釋手的元素，打造度假風情，不用長途跋涉就能盡情感受海灘氛圍！除了有趣的沙板體驗，還有音樂、電影等不同活動，8月8日午後3點鐘以「夏日音浪派對」在1樓西側健身樹廣場為系列活動揭開序幕，3 位 DJ 輪番上陣，用帶有夏日律動的電子浩室節奏，掀起浪潮，瞬間消暑。也邀請來自海洋與陽光靈感的品牌夥伴Sunburn帶來一場由海島靈感出發的島嶼風格夏日時尚展示，正式在台灣插旗的法國蔚藍海岸聖特羅佩的高端泳裝品牌 Vilebrequin，首間分店即在NOKE，邀請您一起感受蔚藍海岸的極致美學！

為期 10 天的常駐型沙板體驗主題課程，將從8月9日開跑至8月17日、每日三場在1樓西側健身樹廣場準時開課，邀請台灣頂尖沙板專業團隊 JoyRide 一起打造夏日氣氛濃厚的海灘場景，限時優惠800 元，名額有限、即刻 預約報名 ！8月16日晚間在3樓大階梯還有「城市海灘影院」活動，精選沙板影片放映，欣賞世界各地的滑行者，怎麼把沙板玩成一種生活風格，一窺沙板人的生活光譜！

「HA HA藝術夏令營」烹飪課邀請小孩製作星球飯糰，透過不同的星球特徵展現小孩的獨特的個體性。圖／忠泰樂生活提供

HA HA 藝術夏令營 探索藝術與肢體的無限潛能

NOKE一直關注台灣藝術文化發展，致力於與國際頂尖藝術家合作，商場內不遺餘力以舉辦眾多結合設計和藝術的體驗活動，今年暑假更特別規劃了「HA HA藝術夏令營」！於8月23至24日兩日限定活動邀請6至12歲年齡孩童體驗！孩子們將在老師們的引導下，盡情揮灑創意，探索色彩、形狀與材質的無限可能，並在精心設計、充滿活力的肢體課程中，透過遊戲伸展肢體、釋放能量，培養肢體協調與表達能力！

時髦小孩與毛小孩選物市集快閃登場，8月16日還有毛小孩講座可以認識犬貓夏日保健方法。圖／忠泰樂生活提供

FUN暑假 時髦小孩與毛小孩選物市集快閃登場

NOKE於夏日週末加碼邀請「又室甜點店」和「MELISSA 精品蜂蜜」進駐「假日快閃店」，讓大家逛得開心同時品嘗到優質美味，更特別針對毛小孩規劃夏日特別企劃，邀請台灣寵物品牌「倍力寵物」、「Hururu」與「光點犬貓獸醫院」林筱瑞院長，於8月16日下午在3樓大階梯與大家推介毛小孩的生活品味營造同時，也分享犬貓的夏日保健資訊。選物市集單筆消費滿 1,200 元，即可至館內1樓Slice專罐免費兌換「紐西蘭活力纖莓飲 1 包，更多優惠活動還請繼續關注 Uncanny粉絲專頁 ！

NOKE會員獨享優惠 夏日歡樂開跑

於「HA HA SUMMER」檔期間NOKE 會員於全館消費滿額，即享最高 7% 電子抵用券回饋與精美好禮！即日起至9月1日，全館當日消費滿 1,000 元即贈 SAWAA x Uncanny 怪奇面膜 藻就該保濕乙片；全館當日消費滿 8,000 元，再贈 DESCENTE 運動毛巾衣Unisex，數量有限贈完為止。自8月19日起，指定服飾、配件專櫃或於參與七夕情人節特企品牌消費滿額，再享點數翻倍活動，活動詳情請見NOKE 官網最新消息 ！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康