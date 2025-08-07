聽新聞
0:00 / 0:00
有行旅／去九州賞楓紅 訪極上湯宿
秋日楓紅，住進九州名湯之宿，旅宿本身就是一個景點。有行旅「楓紅九州 極上湯宿」精選米其林評鑑5星旅館，與自然共存共榮的隱家旅館「秘境白川源泉山莊竹笛」在約5000坪的廣闊緩坡上，種植竹林楓樹，其間散布著12間湯墅。
另外日前全新開幕，獲得米其林2星鑰飯店評價，深受美食家關注的「ENOWA YUFUIN」，是一家擁有自家農場，提供農產到餐桌的美食飯店。
兩大極上宿之外，旅程也將造訪日本第一的河豚料理名店：臼杵河豚山田屋；並品嘗福岡縣米其林2星日本料理：御料理古川，與福岡最知名的鰻仁鰻魚飯等九州美食。
有行旅「楓紅九州 極上湯宿」5天4夜旅程，11月18日至22日，報名請洽：02-8643-3926、8643-3543，更多行程請瀏覽有行旅官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言