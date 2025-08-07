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有行旅／去九州賞楓紅 訪極上湯宿

聯合報／ 本報訊

秋日楓紅，住進九州名湯之宿，旅宿本身就是一個景點。有行旅「楓紅九州 極上湯宿」精選米其林評鑑5星旅館，與自然共存共榮的隱家旅館「秘境白川源泉山莊竹笛」在約5000坪的廣闊緩坡上，種植竹林楓樹，其間散布著12間湯墅。

另外日前全新開幕，獲得米其林2星鑰飯店評價，深受美食家關注的「ENOWA YUFUIN」，是一家擁有自家農場，提供農產到餐桌的美食飯店。

兩大極上宿之外，旅程也將造訪日本第一的河豚料理名店：臼杵河豚山田屋；並品嘗福岡縣米其林2星日本料理：御料理古川，與福岡最知名的鰻仁鰻魚飯等九州美食。

有行旅「楓紅九州 極上湯宿」5天4夜旅程，11月18日至22日，報名請洽：02-8643-3926、8643-3543，更多行程請瀏覽有行旅官網

日本 賞楓 觀光

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