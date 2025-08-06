500甜音樂派對8月15日開唱 小樂吳思賢領軍5組音樂人用歌聲療癒粉絲
長期耕耘各類型餐飲領域的指標質感媒體《500輯》，在創刊五周年首度推出台灣第一份甜點指南「500甜」，並將於8月15～17日於BELLAVITA寶麗廣塲舉辦「500甜甜點派對」。不僅用甜點療癒大家，將在8月15日18點30分舉辦「500甜音樂派對」，由全能歌手小樂 吳思賢領軍，總共5組音樂人接連開唱，也用音樂來療癒粉絲。
暌違9年剛發行新專輯「LET GO」的全能歌手小樂 吳思賢，透過全新專輯講述自己這幾年來的人生歷程，從25歲到34歲的這段人生過程，走過青澀，如今也成為沈穩的大人。新專輯一發行就廣受好評，粉絲從音樂中也能發現小樂 吳思賢的全新面貌，在專輯中更有許多創作，把自己的心態透過音樂來表達「愛」，透過多元的音樂風貌，去詮釋各種類型的愛。
因為演唱BL影集「關於未知的我們」插曲「若我們註定是場電影」而爆紅的新生代唱作歌手陳竟飛Shane，沒有受過專業的音樂訓練，靠自學摸索詞曲創作，他也將發行個人專輯「THE EGO」，將在500甜音樂派對上演唱主打歌「一如往常」，用歌聲療癒粉絲。
被稱為「資深新人」的Owen蘇震洋曾獲「星戰擂台」冠軍，等了30年終於推出迷你專輯「不晚」，首波主打歌「比寂寞更寂寞」更唱出寂寞不安的感覺，也象徵自己等待發片的心路歷程。
去年以個人創作EP「量子幹嘛糾纏」引發關注的琟娜 Verna，擁有驚人舞蹈實力與豐盛音樂創作力，今年攜手亦師亦友的A-Lin對唱，並由製作人倪子岡共同創作出女性對唱的R&B新情歌「糾結重啟」，更是引發大家關注與討論。
從選秀節目出道的新生代女團SOLO MOON紫月光，由6位實力與魅力兼具的女孩組成，在500甜音樂派對中，更將展現出現場表演實力，讓大家邊吃甜點，能一邊感受療癒魅力。
500甜2025甜點派對
活動日期：2025年8月15-17日（周五至日）
開放時間：
8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00
活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1）
票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開
購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb
＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利
＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段
500甜 The First Taiwan Dessert Guide
#500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南
主辦單位：500輯
指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌
指定用車：CITROEN BERLINGO 布丁狗
指定手機：三星Galaxy系列
合作夥伴：HITACHI、福樂
贊助夥伴：Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）
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