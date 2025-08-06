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潮流教父NIGO咖哩品牌「CURRY UP」首登台 新光三越A11快閃店獨家商品搶先看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
CURRY UP by HUMAN MADE新光三越台北信義新天地A11期間限定店。圖／CURRY UP提供
CURRY UP by HUMAN MADE新光三越台北信義新天地A11期間限定店。圖／CURRY UP提供

來自東京原宿、潮流教父NIGO打造的風格咖哩品牌「CURRY UP」首度登台，8月7日進駐新光三越台北信義新天地A11展開快閃店。

CURRY UP主打融合街頭文化，呈現「簡單但講究」的潮流飲食。這回除了帶來咖哩體驗，也同步推出限定周邊商品，包含Logo T-shirt、托特包與風格選物。而CURRY UP首發進駐的新光三越台北信義新天地A11是潮流商場的代表，也是許多國際品牌首發落地的首選店。

快閃店提供的四種咖哩套餐包括蔬食咖哩套餐、雞末咖哩套餐、 牛筋咖哩套餐、蝦紅咖哩套餐，價位350元至388元。此外周邊商品也有期間店獨家商品，包括老帽、CURRY UP TAIPEI限量T恤、托特包，另也帶來首發鑰匙圈、抱枕、零錢盒、地墊等周邊商品。

談到CURRY UP，它是日本潮流指標人物NIGO在街頭服飾品牌HUMAN MADE之外，延伸生活美學版圖的飲食場域。早在90年代學生時期，NIGO曾於東京原宿咖哩名店CHEE打工，而留下深刻記憶。多年後他決定以CURRY UP為名，打造一間融合街頭文化、設計語彙與風格態度的咖哩專門店，向那段青春之味致敬。

CURRY UP的品牌名稱，靈感來自時尚圈指標人物Pharrell Williams以「Hurry Up」的諧音命名，傳遞出生活節奏與街頭能量的雙重意涵；品牌商標則由NIGO長期合作夥伴且同為日本街頭潮流代表設計師WTAPS主理人西山徹(Tetsu Nishiyama)親自操刀設計。

CURRY UP by HUMAN MADE新光三越台北信義新天地A11期間限定店。圖／CURRY UP提供
CURRY UP by HUMAN MADE新光三越台北信義新天地A11期間限定店。圖／CURRY UP提供
CURRY UP by HUMAN MADE新光三越台北信義新天地A11期間限定店。圖／CURRY UP提供
CURRY UP by HUMAN MADE新光三越台北信義新天地A11期間限定店。圖／CURRY UP提供
CURRY UP by HUMAN MADE新光三越台北信義新天地A11期間限定店。圖／CURRY UP提供
CURRY UP by HUMAN MADE新光三越台北信義新天地A11期間限定店。圖／CURRY UP提供
CURRY UP蝦紅咖哩套餐(搭配坦都里烤雞、印度優酪飲、芒果優酪慕斯)，380元。圖／CURRY UP提供
CURRY UP蝦紅咖哩套餐(搭配坦都里烤雞、印度優酪飲、芒果優酪慕斯)，380元。圖／CURRY UP提供
期間店獨家限定深黃色CURRY UP TAIPEI限量T恤，1,880元。圖／CURRY UP提供
期間店獨家限定深黃色CURRY UP TAIPEI限量T恤，1,880元。圖／CURRY UP提供
期間店獨家限定白色CURRY UP TAIPEI限量T恤，1,880元。圖／CURRY UP提供
期間店獨家限定白色CURRY UP TAIPEI限量T恤，1,880元。圖／CURRY UP提供
期間店獨家限定淺卡其CURRY UP老帽，1,680元。圖／CURRY UP提供
期間店獨家限定淺卡其CURRY UP老帽，1,680元。圖／CURRY UP提供
期間店獨家限定CURRY UP TAIPEI限量托特包，1,280元。圖／CURRY UP提供
期間店獨家限定CURRY UP TAIPEI限量托特包，1,280元。圖／CURRY UP提供
全球首發CURRY UP鑰匙圈，380元。圖／CURRY UP提供
全球首發CURRY UP鑰匙圈，380元。圖／CURRY UP提供
CURRY UP零錢盒，380元。圖／CURRY UP提供
CURRY UP零錢盒，380元。圖／CURRY UP提供
HUMAN MADE CURRY UP雙味咖哩雙面抱枕，2,980元。圖／CURRY UP提供
HUMAN MADE CURRY UP雙味咖哩雙面抱枕，2,980元。圖／CURRY UP提供

套餐 品牌 設計師

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