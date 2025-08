潮流教父NIGO咖哩品牌「CURRY UP」首登台 新光三越A11快閃店獨家商品搶先看

來自東京原宿、潮流教父NIGO打造的風格咖哩品牌「CURRY UP」首度登台,8月7日進駐新光三越台北信義新天地A11展開快閃店。

CURRY UP主打融合街頭文化,呈現「簡單但講究」的潮流飲食。這回除了帶來咖哩體驗,也同步推出限定周邊商品,包含Logo T-shirt、托特包與風格選物。而CURRY UP首發進駐的新光三越台北信義新天地A11是潮流商場的代表,也是許多國際品牌首發落地的首選店。

快閃店提供的四種咖哩套餐包括蔬食咖哩套餐、雞末咖哩套餐、 牛筋咖哩套餐、蝦紅咖哩套餐,價位350元至388元。此外周邊商品也有期間店獨家商品,包括老帽、CURRY UP TAIPEI限量T恤、托特包,另也帶來首發鑰匙圈、抱枕、零錢盒、地墊等周邊商品。

談到CURRY UP,它是日本潮流指標人物NIGO在街頭服飾品牌HUMAN MADE之外,延伸生活美學版圖的飲食場域。早在90年代學生時期,NIGO曾於東京原宿咖哩名店CHEE打工,而留下深刻記憶。多年後他決定以CURRY UP為名,打造一間融合街頭文化、設計語彙與風格態度的咖哩專門店,向那段青春之味致敬。

CURRY UP的品牌名稱,靈感來自時尚圈指標人物Pharrell Williams以「Hurry Up」的諧音命名,傳遞出生活節奏與街頭能量的雙重意涵;品牌商標則由NIGO長期合作夥伴且同為日本街頭潮流代表設計師WTAPS主理人西山徹(Tetsu Nishiyama)親自操刀設計。