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經典Horsebit馬銜鍊再進化！GUCCI全新高級珠寶 野性也優雅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石項鍊，16萬5,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石項鍊，16萬5,400元。圖／GUCCI提供

所有和馬術相關的事物，常成為力量、優雅與美的總和。義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日發表了新款高級珠寶系列，以品牌愛用的「馬銜鍊」（Horsebit）元素為聚焦，全系列遍及項鍊、手鍊、耳環與戒指等單品，並將馬術世界中的設計元素轉譯為當代名流的奢華符碼。

在上一世紀的1940年代，包含馬術、馬球、賽馬的各類活動屬上流富裕階層的休閒活動，其中馬術（Equestrian）不僅是騎師與駿馬間的雙向交流，馬球更是行進間變化莫測的激烈體育賽事，是心智、技藝與體能的三位一體。GUCCI的馬銜鍊Horsebit元素最早先是由一位GUCCI工匠勾勒出草圖，進而於1950年代陸續出現在品牌配件、樂福鞋的細節中。此後馬銜鍊持續擴大領域，並在2004年發表首個高級珠寶系列。來到2025，Horsebit再度成為GUCCI高級珠寶主題，並以簡約線條與精湛的高級珠寶金工，煥發出時代性的奇異光彩，野性且迷人。

在白K金的Horsebit高級珠寶手環與手鍊中，馬銜鍊維持了原有的陽剛氣質，但蛻變為更加精致的多元風貌，像是不同形式的開放式手鐲被以半鑲嵌或全鑲嵌白鑽，各擁閃耀鋒芒；黃K金系列則包含兩款項鍊、三款手鍊、三款戒指與一副墜飾耳環，珠寶運用以相同尺寸或量體漸次遞減的馬銜鍊所構築，像是一款編號YBB841499001的黃金項鍊就以馬銜鍊彼此串連，另一款同樣串接的馬銜鍊黃金耳環則玲瓏有致，似雨後屋簷下的風鈴、隨風輕顫。

只見馬銜鍊在GUCCI創意下如象形文字般內建了力量（直線）與智慧（弧線），更讓珠寶為配戴者賦予了自信與好運。入門價位單品如多環開放式Horsebit高級珠寶戒指訂價約15萬5,900元，Horsebit馬銜鍊白金鑽石項鍊則約16萬5,400元，其餘單品價格則因鑽石鑲嵌程度與國際金價而變動，可前往全台GUCCI專門店、親自洽詢。

GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石開放式手環，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石開放式手環，價格店洽。圖／GUCCI提供
雖然馬術是陽剛的速度型運動，但在GUCCI巧手下蛻變成女性造型中的具象符碼。圖／翻攝自IG@GUCCI
雖然馬術是陽剛的速度型運動，但在GUCCI巧手下蛻變成女性造型中的具象符碼。圖／翻攝自IG@GUCCI
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石手鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石手鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI將馬銜鍊Horsebit陸續從鞋履、配件、包款「普及」至高級珠寶，展開幾何美學的多重精彩。圖／翻攝自IG@GUCCI
GUCCI將馬銜鍊Horsebit陸續從鞋履、配件、包款「普及」至高級珠寶，展開幾何美學的多重精彩。圖／翻攝自IG@GUCCI
GUCCI多環開放式Horsebit高級珠寶戒指，15萬5,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI多環開放式Horsebit高級珠寶戒指，15萬5,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石開放式手環，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊白金鑽石開放式手環，價格店洽。圖／GUCCI提供

珠寶 戒指

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