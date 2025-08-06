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江蕙也愛吃！高雄40年「老二腿庫飯」插旗台南 網友樂：相約吃老二

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老二腿庫飯。圖／擷取自老二腿庫飯粉絲頁
老二腿庫飯。圖／擷取自老二腿庫飯粉絲頁

府城的鄉親有新選擇了！已經有近40年歷史的高雄人氣老店「老二腿庫飯」，近日進駐台南永康，開設「台南富國店」。隨著消息出爐，也讓許多粉絲十分開心，表示「來台南吃老二」、「終於可以在台南約朋友吃老二」

創立於1987年的「老二腿庫飯」，最初自街邊小攤起家，目前已經是高雄極具知名度的人氣小吃之一，並曾入選「500碗」榜單。店內提供招牌的腿庫飯，還有魚肚湯、煎魚腸與多項熱炒料理，在google map累積超過3,100則評論，平均獲得4.0分，許多名人也曾是位上嘉賓，江蕙也曾在演唱會後享受老二腿庫飯。除了高雄之外，老二腿庫飯近年還布局桃園、台北等地，方便更多地方的消費者能夠一嘗美味。

近期已經開始試營運的「老二腿庫飯 台南富國店」，店址鄰近永康公園。對於以小吃著稱的台南而言，老二腿庫飯的進駐，也增添民眾的用餐新選擇。

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