台北101周邊商機年銷破億 紀念品熱賣冠軍月銷萬顆百元就能擁有

台北101每年吸引數百外國內外旅客造訪，並在台北101禮品店選購紀念品作為旅遊紀念。台北101商場事業處營運長方君之指出，台北101原創周邊一年開發上百樣商品，花樣變化要非常快速，年度業績可以破億。台北101今公布2025「12大人氣伴手禮名單」，其中排名第一是月賣萬顆的「台北101扭蛋」拿下冠軍。

台北101根據實際銷售數據選出12款最受歡迎的紀念品，依序分別為：台北101扭蛋、台北101公仔紀念日吊飾、台北101涼糖、台北101造型茶包、可口可樂客製姓名標籤、台北101客製茶包禮盒、murmur餐餐袋、台北101電梯按鈕造型悠遊卡、台北101鐵盒巧克力、台北101變色馬克杯#夜景、台北101插畫馬克杯、台北101限定HMM玻璃杯。

其中月銷萬顆的人氣王、台北101扭蛋有8款設計每顆售價百元，由101代表的DAMPER公仔搭配台灣代表景點造型，包括台北101、屏東燈塔、日月潭、平溪天燈、中正紀念堂、花蓮太魯閣，可愛又具地方特色，成為旅人們來到台北101最想帶走的紀念小物。新進榜的「電梯按鈕造型悠遊卡」以台北101觀景台電梯為靈感，感應悠遊卡裝置即會發光，可愛又有創意。

同時也公布2025年度熱銷禮盒排行榜，依序為：台北101中秋月餅禮盒、台北101紀念酒、台北101造型巧克力禮盒、TAIPEI觀山禮盒、台北101鳳梨酥、小山采茶禮盒、日日祝福幸福美好雙入禮盒、日日祝福日日幸福獨享禮盒。