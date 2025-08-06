快訊

中職／樂天又出狀況 球場LED燈閃爍導致比賽暫停

近1年已第4起！男子搭自強號行動電源突自燃 濃煙狂竄乘客驚逃

明天高溫上看36度！「這日」開始將變天 中南部再降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101周邊商機年銷破億 紀念品熱賣冠軍月銷萬顆百元就能擁有

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101商場事業處營運長方君之（左起）與台北101商場資深行銷總監李亞屏一起揭曉2025台北101伴手禮、熱銷禮盒排行榜。圖／台北101提供
台北101商場事業處營運長方君之（左起）與台北101商場資深行銷總監李亞屏一起揭曉2025台北101伴手禮、熱銷禮盒排行榜。圖／台北101提供

台北101每年吸引數百外國內外旅客造訪，並在台北101禮品店選購紀念品作為旅遊紀念。台北101商場事業處營運長方君之指出，台北101原創周邊一年開發上百樣商品，花樣變化要非常快速，年度業績可以破億。台北101今公布2025「12大人氣伴手禮名單」，其中排名第一是月賣萬顆的「台北101扭蛋」拿下冠軍。

台北101根據實際銷售數據選出12款最受歡迎的紀念品，依序分別為：台北101扭蛋、台北101公仔紀念日吊飾、台北101涼糖、台北101造型茶包、可口可樂客製姓名標籤、台北101客製茶包禮盒、murmur餐餐袋、台北101電梯按鈕造型悠遊卡、台北101鐵盒巧克力、台北101變色馬克杯#夜景、台北101插畫馬克杯、台北101限定HMM玻璃杯。

其中月銷萬顆的人氣王、台北101扭蛋有8款設計每顆售價百元，由101代表的DAMPER公仔搭配台灣代表景點造型，包括台北101、屏東燈塔、日月潭、平溪天燈、中正紀念堂、花蓮太魯閣，可愛又具地方特色，成為旅人們來到台北101最想帶走的紀念小物。新進榜的「電梯按鈕造型悠遊卡」以台北101觀景台電梯為靈感，感應悠遊卡裝置即會發光，可愛又有創意。

同時也公布2025年度熱銷禮盒排行榜，依序為：台北101中秋月餅禮盒、台北101紀念酒、台北101造型巧克力禮盒、TAIPEI觀山禮盒、台北101鳳梨酥、小山采茶禮盒、日日祝福幸福美好雙入禮盒、日日祝福日日幸福獨享禮盒。

禮品排行榜首「台北101中秋月餅禮盒」今年以全新手繪插畫風格登場，融合台灣節慶意象與摩登設計，即日起至9月10日開放早鳥預購推出8.5折限時優惠。

台北101公布2025熱銷伴手禮排行榜。圖／台北101提供
台北101公布2025熱銷伴手禮排行榜。圖／台北101提供
可選擇日期的台北101公仔紀念日吊飾。圖／台北101提供
可選擇日期的台北101公仔紀念日吊飾。圖／台北101提供
台北101電梯按鈕造型悠遊卡。圖／台北101提供
台北101電梯按鈕造型悠遊卡。圖／台北101提供
2025台北101熱銷伴手禮人氣冠軍的「台北101扭蛋」。圖／台北101提供
2025台北101熱銷伴手禮人氣冠軍的「台北101扭蛋」。圖／台北101提供
2025台北101中秋月餅禮盒，即日起至9月10日開放早鳥預購推出8.5折限時優惠。圖／台北101提供
2025台北101中秋月餅禮盒，即日起至9月10日開放早鳥預購推出8.5折限時優惠。圖／台北101提供

扭蛋 禮盒 台北101

延伸閱讀

限量只賣一天！Swatch X OMEGA超夯Snoopy表 地、月雙相一次滿足！

李珠珢跳進台北101 觀景台史上第一位一日店長 粉絲：要來搶票了

台北101入秋購物盛典 刷聯名卡最划算享最高6%回饋

信義商圈空橋+1 北市府直通台北101串連捷運紅藍線

相關新聞

江蕙也愛吃！高雄40年「老二腿庫飯」插旗台南 網友樂：相約吃老二

府城的鄉親有新選擇了！已經有近40年歷史的高雄人氣老店「老二腿庫飯」，近日進駐台南永康，開設「台南富國店」。隨著消息出爐...

潮流教父NIGO咖哩品牌「CURRY UP」首登台 新光三越A11快閃店獨家商品搶先看

來自東京原宿、潮流教父NIGO打造的風格咖哩品牌「CURRY UP」首度登台，8月7日進駐新光三越台北信義新天地A11展...

經典Horsebit馬銜鍊再進化！GUCCI全新高級珠寶 野性也優雅

所有和馬術相關的事物，常成為力量、優雅與美的總和。義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日發表了新款高級珠寶系列，以品牌愛用...

台北101周邊商機年銷破億 紀念品熱賣冠軍月銷萬顆百元就能擁有

台北101每年吸引數百外國內外旅客造訪，並在台北101禮品店選購紀念品作為旅遊紀念。台北101商場事業處營運長方君之指出...

響應國際懶惰日！7-ELEVEN推「懶人普渡採買提案」 必買4款獨家普渡組

迎接8月10日「國際懶惰日」，7-ELEVEN搶攻懶人商機集結逾百款商品祭出「省力化」普渡提案採買攻略，包含門市限時推出...

美到必須收藏！令人捨不得用的香奈兒珠寶鈕扣四色眼影

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾說：「鈕扣非常重要，努力尋找迷人又別緻的小鈕扣吧！」對香奈兒（CHAN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。