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響應國際懶惰日！7-ELEVEN推「懶人普渡採買提案」 必買4款獨家普渡組

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接8月10日「國際懶惰日」，7-ELEVEN搶攻懶人商機集結逾百款商品祭出「省力化」普渡提案採買攻略，即日起至9月2日門市推出多款指定獨家普渡商品2件8折、3件77折。圖／7-ELEVEN提供
迎接8月10日「國際懶惰日」，7-ELEVEN搶攻懶人商機集結逾百款商品祭出「省力化」普渡提案採買攻略，即日起至9月2日門市推出多款指定獨家普渡商品2件8折、3件77折。圖／7-ELEVEN提供

迎接8月10日「國際懶惰日」，7-ELEVEN搶攻懶人商機集結逾百款商品祭出「省力化」普渡提案採買攻略，包含門市限時推出多款指定獨家普渡商品2件8折、3件77折，預購推出各大媽祖信仰聖地「保平安」主題選品，更攜手宮廟代客普渡及寵物保庇等多元服務，利用全台逾7,100家門市通路與線上7-ELEVEN i預購、i划算、iOPEN Mall、OPEN NOW24小時外送自取等多元服務通路，foodomo限時消費滿額輸入優惠碼再打9折最高限折百元，滿足現代人快速、便利的普渡需求。

7-ELEVEN即日起至9月2日蒐羅逾百項商品推出超級好運拜中元主題專案架，指定商品2件8折、3件77折。此次除了推出包含「香煎荷包蛋風味量販箱（中元版）」、「慶讚中元金彭派箱」、「波的多洋芋片蚵仔煎口味祈福香」、「我會好運袋」多款零食普渡箱外，發現民眾喜愛創意實用系普渡箱，今年擴大選品加碼推出獨家「農心辛香菇杯麵隨身保溫杯組」、「營多麵澎派呷霸包」等組合，將知名泡麵變成保溫杯與保冷提袋。

自有電商平台「7-ELEVEN i預購」、「i划算」鎖定公司行號、社區等大量採購族群，主打箱購飲料、零食等多入數優惠組合，不僅單價更實惠，也能一站備齊中元祭品，並結合「i划算」門市團購優惠。「iOPEN Mall」則推出「中元普渡打牙祭」專區，8月15日至9月5日並於LINE趣味遊戲推出「鬼店！OPEN」抽折價券、星巴克買一送一券10入組，集結家樂福、鮮拾等開店品牌，提供泡麵、罐頭與澎派組合包等應景商品，並設有「超取專區」，即日起至8月31日推出週週滿77元領券可享全站超取常溫免運（限量發送）。

宅家不想出門，7-ELEVEN整合實體門市與外送業者入口平台「OPEN NOW」24小時一站串聯服務，門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務，可搭配多重優惠疊加使用，8月6日至8月19日使用foodomo輸入優惠碼【拜拜整箱買】滿777元享9折折扣，最高現折100元，不限新舊客均可使用2次。活動詳情與辦法請詳foodomo APP。

7-ELEVEN看準時代趨勢民眾飼養寵物比例激增，近年更興起寵物普渡風氣，飼主不僅可替家中往生毛孩祈福、同時也可普渡動物靈。7-ELEVEN攜手宮廟推出「代客普渡服務」多年，自2024年起擴展全新商模，攜手鎮瀾宮推出「代客毛孩普渡」，民眾捐贈後由宮廟代辦、代拜將犬貓寵物普品組進行普渡後，將再捐贈給流浪動物機構，合併累計服務銷售已突破千組；實體門市更於今年首次推出中元節限定「汪喵－巨大保庇純肉泥（4包）」，祭拜完還可直接給家中寵物享用，保庇毛小孩平安好福氣。

此外，7-ELEVEN搶攻懶人商機，針對消費者繁忙沒時間準備普渡用品，今年再度與鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮攜手，推出三大宮廟專屬「普渡箱」，消費者只需就近至門市預購，即可一次完成代辦、代拜、代捐整合流程，免奔波也能誠心參與中元普渡大法會；選擇宅配方案者將收到法師誦經祈福後的供品與贈品，選擇捐贈者則可將普渡箱直接轉贈社福機構，並獲贈感謝狀，誠意與善心一次到位。

因應民俗月除穢、淨身習俗，7-ELEVEN「預購誌」即日起至9月28日推出結合各大媽祖信仰聖地的「保平安」主題選品，集結多款超商通路獨家商品，包括「白沙屯媽祖護身平安御守」、「媽祖除穢包×白沙屯平安寶袋組」，可夾於幼兒衣物的「西螺福興宮過爐保佑平安扣」，以及太平媽祖加持的「西螺福興宮過爐天地掃吊飾」；更首度推出「新港奉天宮金虎爺積木組」、「石龍宮泡麵土地公積木組」，過爐加持正版廟方授權積木，打造獨一無二造型保庇下半年平平安安。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN「預購誌」即日起至9月28日推出結合各大媽祖信仰聖地的「保平安」主題選品，集結多款超商通路獨家商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「預購誌」即日起至9月28日推出結合各大媽祖信仰聖地的「保平安」主題選品，集結多款超商通路獨家商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超商獨家販售限定零食「OPEN!魚香捲捲條」、「OPEN!烤玉米風味棒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超商獨家販售限定零食「OPEN!魚香捲捲條」、「OPEN!烤玉米風味棒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購首度推出「新港奉天宮金虎爺積木組」、「石龍宮泡麵土地公積木組」，過爐加持正版廟方授權積木，打造獨一無二造型。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購首度推出「新港奉天宮金虎爺積木組」、「石龍宮泡麵土地公積木組」，過爐加持正版廟方授權積木，打造獨一無二造型。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN i預購」、「i划算」鎖定公司行號、社區等大量採購族群，主打箱購飲料、零食等多入數優惠組合，不僅單價更實惠，也能一站備齊中元祭品。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN i預購」、「i划算」鎖定公司行號、社區等大量採購族群，主打箱購飲料、零食等多入數優惠組合，不僅單價更實惠，也能一站備齊中元祭品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月2日蒐羅逾百項商品推出超級好運拜中元主題專案架，推出多款實用又兼具趣味的普渡商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月2日蒐羅逾百項商品推出超級好運拜中元主題專案架，推出多款實用又兼具趣味的普渡商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月2日蒐羅逾百項商品推出超級好運拜中元主題專案架，推出多款實用又兼具趣味的普渡商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月2日蒐羅逾百項商品推出超級好運拜中元主題專案架，推出多款實用又兼具趣味的普渡商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市今年首次推出中元節限定「汪喵－巨大保庇純肉泥（4包）」，祭拜完還可直接給家中寵物享用，保庇毛小孩平安好福氣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市今年首次推出中元節限定「汪喵－巨大保庇純肉泥（4包）」，祭拜完還可直接給家中寵物享用，保庇毛小孩平安好福氣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手鎮瀾宮推出「代客毛孩普渡」，民眾捐贈後由宮廟代辦、代拜將犬貓寵物普品組進行普渡後，將再捐贈給流浪動物機構，合併累計服務銷售已突破千組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手鎮瀾宮推出「代客毛孩普渡」，民眾捐贈後由宮廟代辦、代拜將犬貓寵物普品組進行普渡後，將再捐贈給流浪動物機構，合併累計服務銷售已突破千組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市今年首次推出中元節限定「汪喵－巨大保庇純肉泥（4包）」，祭拜完還可直接給家中寵物享用，保庇毛小孩平安好福氣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市今年首次推出中元節限定「汪喵－巨大保庇純肉泥（4包）」，祭拜完還可直接給家中寵物享用，保庇毛小孩平安好福氣。圖／7-ELEVEN提供

外送 寵物 白沙屯媽祖

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