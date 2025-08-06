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美到必須收藏！令人捨不得用的香奈兒珠寶鈕扣四色眼影

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #219工藝。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #219工藝。圖／香奈兒提供

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾說：「鈕扣非常重要，努力尋找迷人又別緻的小鈕扣吧！」對香奈兒（CHANEL）品牌而言，鈕扣不僅用來固定布料，還能訴說故事，為風格宣示。鈕扣反映品味，定調造型。絕非只是配件，而是自成一種語言，奠定整季的步調節奏，因此，每一款鈕扣都經過精心設計，並由品牌旗下的工坊製作。

香奈兒相信色彩能左右心情。1982年，「香奈兒四色眼影」精選四款圓形眼影色選，以光滑圓潤的黑色漆釉眼影盒乘載，上蓋鐫刻品牌經典雙C標誌，樹立玩轉色彩的新標竿。如今，香奈兒經典四色眼影推出全新限量版本「香奈兒珠寶鈕扣四色眼影」，注入量身訂製的巧思，N°5香水、山茶花、銀河…… 眾多象徵符碼點綴每一色眼影盤面，於其上壓印精緻圖騰，大膽而真摯地致敬香奈兒女士的內心世界。「香奈兒珠寶鈕扣四色眼影」共推出4款限定版本色選，這些繽紛多彩的鈕扣既時尚又俏皮，是令人想要珍藏擁有的夢幻逸品。

「香奈兒珠寶鈕扣四色眼影」#209幸運，是一款柔和且充滿光澤的色調組合，散發一絲調皮的氣息：青春洋溢的淺粉色、甜美動人的蜜桃粉、沉穩優雅的褐灰色，以及輕盈透亮的珠光象牙米色；眼影上則裝飾了幸運草、彗星、N°5 香水等幸運符。#219工藝，集結高貴優雅的栗子色、雅緻溫暖的米色、帶紅調的深棕色，以及閃耀金屬光澤的灰藕色，裝飾著斜紋軟呢、菱格紋、山茶花與經典鏈帶等經典元素。

裝飾星辰、太陽、與彗星等星體符碼的#229星際，則將飽和深邃的銅色、細膩柔美的淡金色、閃耀的銀光湛藍，以及明亮輕盈的淺灰米色等星辰的魔幻與輝煌，幻化為珍貴色調組合；#239巴洛克，結合柔美與濃烈色彩，從柔美燦亮的緞面粉色、微帶淺橘光澤的金色、深邃銅紅色，到閃耀的洋紅紫，繁複的圖騰令人想起華麗精美的高級訂製服。

香奈兒珠寶鈕扣四色眼影將自8月14日起於台北101香奈兒精品店搶先上市，並於8月19日於香奈兒化妝品精品店（京站時尚廣場）及線上美妝精品店開賣；9月5日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店全面上市。

香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #209幸運，限量發行，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #209幸運，限量發行，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #229星際。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #229星際。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #219工藝，限量發行，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #219工藝，限量發行，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #209幸運。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #209幸運。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影共推出4款不同配色組合。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影共推出4款不同配色組合。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #239巴洛克。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #239巴洛克。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #229星際，限量發行，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #229星際，限量發行，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #239巴洛克，限量發行，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒珠寶鈕扣四色眼影 #239巴洛克，限量發行，3,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒 眼影盤

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