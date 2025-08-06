咀嚼系新星報到！全家便利商店Let’s Tea「冬瓜QQ撞奶」上市

台灣一年喝掉逾10億杯手搖飲，帶動千億市場動能，全家便利商店持續拓展茶飲版圖，8月6日起推出Let’s Tea新品「冬瓜QQ撞奶」，以經典冬瓜茶風味，結合Q料界低調黑馬「粉角」及牛奶，Q彈滑順口感號召咀嚼控；同步集結自有明星品牌「minimore」、「匠土司」及「滿餡麵包」，推出「生桃桃蜜紅滿餡麵包」、「珍珠奶茶泡芙」、「百香綠茶夾心土司」、「珍珠奶茶菠蘿」共4款新品，巧妙將茶香、果醬、珍珠等手搖飲靈感融入麵包與甜點創意。

「全家」自2024年起強化茶飲品類佈局，今年正式將旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，聚焦「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線，並依據季節與市場趨勢推出限定風味，滿足不同手搖迷的消費需求。此次「全家」茶飲品牌Let’s Tea延續百香QQ綠、芭樂檸檬綠等熱銷咀嚼系商品熱度，再推「冬瓜QQ撞奶」新品，以台味「冬瓜」引領風味，搭配默默被網友敲碗的低調Q料「粉角」，再注入溫潤牛奶，咀嚼後便能感受冬瓜香氣，創造甜而不膩的多層次滋味；相較常見的珍珠及椰果配料，粉角是手搖迷常詢問的隱藏版心頭好，「全家」補位市面少見的配料選擇，搶攻咀嚼系愛好者心占率。「冬瓜QQ撞奶」8月6日至8月19日登場，嘗鮮優惠單杯特價59元（原價65元），凡購買主餐商品搭配Let’s Tea系列茶飲任一品項，可享現折10元優惠。

「全家」以喝的靈感化為吃的創意，讓茶香、果香與咀嚼口感融入麵包與甜點，延伸手搖文化的味覺記憶，集結自有人氣品牌minimore、匠土司、滿餡麵包、菠蘿麵包，共同推出全新手搖飲主題烘焙甜點，即日起陸續推出「生桃桃蜜紅滿餡包」、「珍珠奶茶泡芙」、「百香綠茶夾心土司」、「珍珠奶茶菠蘿」共4款新品。

以國際知名、最具台灣代表性的國民飲品「珍珠奶茶」為靈感開發的「珍珠奶茶泡芙」以菠蘿泡芙與絲滑內餡，鋪上Q彈黑糖珍珠，創造咀嚼驚喜，售價45元；「珍珠奶茶菠蘿」的表層菠蘿皮揉入阿薩姆紅茶粉，內餡以圓潤奶茶風味搭配黑糖珍珠，售價39元，8月13日開賣；復刻台灣經典果茶的「百香綠茶夾心土司」，使用清新高雅的台灣春芽綠茶為基底，加入台農一號百香果製成的百香綠茶醬、QQ蒟蒻米，果香酸甜爽口，售價35元；「生桃桃蜜紅滿餡包」使用桃子果醬為基底，結合蜜香紅茶奶霜，帶出清爽不膩的果香風味，售價39元。

早晨來份輕食醒腦，午後配咖啡解嘴饞，「全家」烘焙甜點一次滿足還享優惠，自8月6日至8月19日推出麵包優惠活動，針對常溫麵包與蛋糕土司品項，推出49元／59元早餐促銷方案；minimore冷藏甜點則搭配Let’s Café指定中杯以上咖啡、甜點享半價的午茶優惠活動。