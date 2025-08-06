快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

新官上任未一周…警大校長黃明昭遭爆論文抄襲 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

優雅好禮獻給爸爸...LOEWE帥包輕盈實用 FERRAGAMO配件高辨識度

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE精選一系列以柔韌工藝與摩登細節致敬當代風格父親。
LOEWE精選一系列以柔韌工藝與摩登細節致敬當代風格父親。

父親節將至，西班牙品牌LOEWE以一系列皮革工藝與精緻摩登細節打造多元風格單品，致敬低調中自帶氣場的當代父親形象。以精湛柔韌皮革工藝起家的LOEWE，針對時髦男士推出充滿率性騎士風展現成熟魅力的外套及包款，皮革服裝柔軟輕盈，帶來質感舒適兼備的日常奢華氣息。不論是水桶包或郵差包款，Pebble包提供實用的收納空間和柔軟輕盈的包身，裝飾極具辨識度的Pebble金屬掛扣；經典的Puzzle系列則有帥氣騎士風的Biker包款和展現標誌工藝的小皮件可選。以現代美學翻轉傳統的鞋款，鞋面解構設計完美貼合足型，無論工作或假日，皆能展現自在優雅的時髦氣息

Ferragamo的父親節專屬配飾系列，包括絲質配飾、小皮件和皮帶，採用大膽的藍色和淺藍色，也有不可或缺的黑色，組成永恆陽剛優雅氣質的色調。標誌的雙Gancini帶釦黑色真皮皮帶，可調節且可反轉兩用，是男士衣櫃中必備的配飾。真絲領帶印有俏皮的鯨魚圖案印花，新設計的領巾則採用創新的菱形形狀，淺藍色的單色帶子包覆著Gancini圖案；皮夾和名片夾以錘紋小牛皮或小牛皮和麂皮條交織而成，皮革手鐲和袖釦則以緞面處理的金屬材質打造出經典的Gancini標誌，一眼可辨的標誌圖騰讓爸爸很有面子。

皮革手鐲和袖釦則以緞面處理的金屬材質打造出經典的Gancini標誌。圖／Ferragamo提供
皮革手鐲和袖釦則以緞面處理的金屬材質打造出經典的Gancini標誌。圖／Ferragamo提供
Pebble海軍藍色中型柔韌粒面小牛皮郵差包，77,000元。圖／LOEWE提供
Pebble海軍藍色中型柔韌粒面小牛皮郵差包，77,000元。圖／LOEWE提供
印有鯨魚圖案印花的真絲領帶。圖／Ferragamo提供
印有鯨魚圖案印花的真絲領帶。圖／Ferragamo提供
Pebble菸草色大型麂皮小牛皮水桶包，10萬1,000元。圖／LOEWE提供
Pebble菸草色大型麂皮小牛皮水桶包，10萬1,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle經典小牛皮雙摺錢包靛藍染料色黑色，20,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle經典小牛皮雙摺錢包靛藍染料色黑色，20,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Biker黑色大型亮面小牛皮包款，17萬4,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Biker黑色大型亮面小牛皮包款，17萬4,000元。圖／LOEWE提供
皮夾和名片夾以錘紋小牛皮或小牛皮和麂皮條交織而成。圖／Ferragamo提供
皮夾和名片夾以錘紋小牛皮或小牛皮和麂皮條交織而成。圖／Ferragamo提供
雙Gancini帶釦黑色真皮可反轉兩用皮帶。圖／Ferragamo提供
雙Gancini帶釦黑色真皮可反轉兩用皮帶。圖／Ferragamo提供

標誌

延伸閱讀

迎接父親節 基隆海科館邀爸爸免費暢遊

爸爸吃到飽免費、88元加購牛排！ 2025父親節「最強美食優惠懶人包」 超過20家「餐廳×速食×燒烤優惠」一次看

「不只付清也期許返家探親」永康分局攜警友辦事處贈禮券 警讚：超實用

父親節健康從「吃」開始 營養師教如何守護攝護腺

相關新聞

優雅好禮獻給爸爸...LOEWE帥包輕盈實用 FERRAGAMO配件高辨識度

父親節將至，西班牙品牌LOEWE以一系列皮革工藝與精緻摩登細節打造多元風格單品，致敬低調中自帶氣場的當代父親形象。以精湛...

熱水洗地正夯！石頭科技高溫蒸洗一機完成 追覓活熱水機器人可爬門檻

清潔家電市場競爭激烈，品項也越來越多元多工，洗地功能成為許多品牌近期熱門關注項目，Dreame追覓與石頭科技近期皆推出具...

Miu Miu發表七夕情人節形象廣告與推薦商品 空靈遊走風格軸線

七夕情人節將在今年8月底來臨，時尚品牌Miu Miu近日發表了2025七夕情人節形象廣告與推薦單品，並以「愛與渴望」為靈...

限量只賣一天！Swatch X OMEGA超夯Snoopy表 地、月雙相一次滿足！

Swatch自數年前發表了首款與OMEGA歐米茄的超霸系列Speedmaster聯名表款後，該系列新作連連、叫好也叫座，...

港點大師陳崑裕首度南下客座 台南遠東香格里拉「醉月樓」限時獻藝

台南美食圈再添星級焦點！台南遠東香格里拉飯店中餐廳「醉月樓」推出年度星級盛事，特邀港點界公認的大師級人物陳崑裕主廚，首度...

火山披薩大戰！必勝客提出「3事證反擊達美樂」：2017年就有影片了

達美樂與必勝客的「火山披薩大戰」越演越烈！繼達美樂於8月4日宣佈正式提告之後，必勝客今日（8月6日）也發布聲明，指出「必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。