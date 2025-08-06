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優雅好禮獻給爸爸...LOEWE帥包輕盈實用 FERRAGAMO配件高辨識度
父親節將至，西班牙品牌LOEWE以一系列皮革工藝與精緻摩登細節打造多元風格單品，致敬低調中自帶氣場的當代父親形象。以精湛柔韌皮革工藝起家的LOEWE，針對時髦男士推出充滿率性騎士風展現成熟魅力的外套及包款，皮革服裝柔軟輕盈，帶來質感舒適兼備的日常奢華氣息。不論是水桶包或郵差包款，Pebble包提供實用的收納空間和柔軟輕盈的包身，裝飾極具辨識度的Pebble金屬掛扣；經典的Puzzle系列則有帥氣騎士風的Biker包款和展現標誌工藝的小皮件可選。以現代美學翻轉傳統的鞋款，鞋面解構設計完美貼合足型，無論工作或假日，皆能展現自在優雅的時髦氣息
Ferragamo的父親節專屬配飾系列，包括絲質配飾、小皮件和皮帶，採用大膽的藍色和淺藍色，也有不可或缺的黑色，組成永恆陽剛優雅氣質的色調。標誌的雙Gancini帶釦黑色真皮皮帶，可調節且可反轉兩用，是男士衣櫃中必備的配飾。真絲領帶印有俏皮的鯨魚圖案印花，新設計的領巾則採用創新的菱形形狀，淺藍色的單色帶子包覆著Gancini圖案；皮夾和名片夾以錘紋小牛皮或小牛皮和麂皮條交織而成，皮革手鐲和袖釦則以緞面處理的金屬材質打造出經典的Gancini標誌，一眼可辨的標誌圖騰讓爸爸很有面子。
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