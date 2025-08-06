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熱水洗地正夯！石頭科技高溫蒸洗一機完成 追覓活熱水機器人可爬門檻

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
味全龍啦啦隊成員李多慧化身「一日清潔特派員」驚喜登場，於龍寶貝親子日親自示範操作石頭科技洗地神器F25 Ultra，同時分享居家清潔心法。圖／石頭科技提供
味全龍啦啦隊成員李多慧化身「一日清潔特派員」驚喜登場，於龍寶貝親子日親自示範操作石頭科技洗地神器F25 Ultra，同時分享居家清潔心法。圖／石頭科技提供

清潔家電市場競爭激烈，品項也越來越多元多工，洗地功能成為許多品牌近期熱門關注項目，Dreame追覓與石頭科技近期皆推出具有熱水洗地功能的旗艦新品，其中追覓更於Dream Plaza開設首間實體店，透過技術創新與體驗服務，滿足消費者對居家清潔的需求。

石頭科技推出全新旗艦洗地機F25 Ultra，主打「蒸氣＋熱水」雙核心潔淨技術，為現代家庭提供更強效的清潔即戰力。搭載獨家VaporFlow蒸洗系統，透過150°C高溫蒸氣軟化乾硬污漬，並達到99.9999%高效除菌，同時通過TÜV木地板零損傷認證。結合WaveFlow 86°C熱水洗地系統，深入瓦解油垢與黏漬，一拖即淨不留痕。

F25 Ultra延續品牌經典的毛髮零纏繞滾刷、三側貼邊設計與AI全向助力輪，並升級22,000Pa強勁吸力與33N下壓力，強化清潔力道。新增抗菌除臭模組可分解異味、抑制細菌，清掃後還能自動啟動150°C蒸氣自清潔與95°C熱風烘乾功能，有效防霉除臭。從日常打掃到收尾收納都輕鬆無負擔。而持續熱賣的H60 Hub Pro自動集塵吸塵器與H60可彎折吸塵器，則進一步擴展清潔場景應用，滿足各式家居清潔需求。

Dreame追覓進駐Dream Plaza設立全台首間旗艦店，以「智慧清潔 × 美型生活」為空間主軸，提供消費者互動展示與試用體驗，完整呈現掃地機器人、吸塵器、洗地機與高速吹風機等產品線。現場主打3款明星家電，首推Aqua 10 Pro Track履帶式活熱水洗地機，採45°C活熱水與履帶式拖布設計，讓每次拖地都宛如高溫洗滌般徹底潔淨，搭載LDS潛望式升降雷達與仿生機械足，即使是家中有低矮家具或門檻、滑門都能深入縫隙與越過障礙，打造高效、無死角的日常清潔體驗。

Z10S Station自動集塵吸塵器，則主打一鍵集塵、綠光顯塵與防纏毛設計，搭配自動集塵基站，免手動倒塵，大幅減少日常維護負擔；而看準國際差旅需求，Pocket Uni魔術摺疊高速吹風機則以330克輕巧機身、11萬轉風速與全球電壓通用特色，成為旅人與都會族最強髮型助手。

Roborock石頭科技推出搭載「蒸氣熱水雙效洗地系統」的全新旗艦零纏繞洗地機 F25 Ultra，鎖定乾硬污漬與深層油垢兩大清潔難題，打造更輕鬆高效的居家清潔體驗。圖／石頭科技提供
Roborock石頭科技推出搭載「蒸氣熱水雙效洗地系統」的全新旗艦零纏繞洗地機 F25 Ultra，鎖定乾硬污漬與深層油垢兩大清潔難題，打造更輕鬆高效的居家清潔體驗。圖／石頭科技提供
追覓Aqua 10 Pro Track履帶式活熱水洗地機採用履帶式拖布與45°C活熱水洗地技術，讓每次拖地都宛如高溫洗滌般徹底潔淨。記者黃筱晴／攝影
追覓Aqua 10 Pro Track履帶式活熱水洗地機採用履帶式拖布與45°C活熱水洗地技術，讓每次拖地都宛如高溫洗滌般徹底潔淨。記者黃筱晴／攝影
追覓Aqua 10 Pro Track履帶式活熱水洗地機，仿生機械足越障能力超強。記者黃筱晴／攝影
追覓Aqua 10 Pro Track履帶式活熱水洗地機，仿生機械足越障能力超強。記者黃筱晴／攝影
石頭科技F25 Ultra洗地機以150度蒸氣高溫清潔，有效去除頑固污漬。圖／石頭科技提供
石頭科技F25 Ultra洗地機以150度蒸氣高溫清潔，有效去除頑固污漬。圖／石頭科技提供
Pocket Uni魔術摺疊高速吹風機，。記者黃筱晴／攝影
Pocket Uni魔術摺疊高速吹風機，。記者黃筱晴／攝影
Dreame追覓於Dream Plaza設立全台首間旗艦店，圖為熱賣明星商品之一Z10S Station自動集塵吸塵器。圖／Dreame提供
Dreame追覓於Dream Plaza設立全台首間旗艦店，圖為熱賣明星商品之一Z10S Station自動集塵吸塵器。圖／Dreame提供
追覓代言人王陽明特別屬意追覓Z10S Station自動集塵吸塵器，針對地毯、地板與縫隙進行精準吸塵。記者黃筱晴／攝影
追覓代言人王陽明特別屬意追覓Z10S Station自動集塵吸塵器，針對地毯、地板與縫隙進行精準吸塵。記者黃筱晴／攝影
Pocket Uni魔術摺疊高速吹風機搭配配件可達成更明顯的順髮效果。記者黃筱晴／攝影
Pocket Uni魔術摺疊高速吹風機搭配配件可達成更明顯的順髮效果。記者黃筱晴／攝影

高溫 吹風機

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