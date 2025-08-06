熱水洗地正夯！石頭科技高溫蒸洗一機完成 追覓活熱水機器人可爬門檻

清潔家電市場競爭激烈，品項也越來越多元多工，洗地功能成為許多品牌近期熱門關注項目，Dreame追覓與石頭科技近期皆推出具有熱水洗地功能的旗艦新品，其中追覓更於Dream Plaza開設首間實體店，透過技術創新與體驗服務，滿足消費者對居家清潔的需求。

石頭科技推出全新旗艦洗地機F25 Ultra，主打「蒸氣＋熱水」雙核心潔淨技術，為現代家庭提供更強效的清潔即戰力。搭載獨家VaporFlow蒸洗系統，透過150°C高溫蒸氣軟化乾硬污漬，並達到99.9999%高效除菌，同時通過TÜV木地板零損傷認證。結合WaveFlow 86°C熱水洗地系統，深入瓦解油垢與黏漬，一拖即淨不留痕。

F25 Ultra延續品牌經典的毛髮零纏繞滾刷、三側貼邊設計與AI全向助力輪，並升級22,000Pa強勁吸力與33N下壓力，強化清潔力道。新增抗菌除臭模組可分解異味、抑制細菌，清掃後還能自動啟動150°C蒸氣自清潔與95°C熱風烘乾功能，有效防霉除臭。從日常打掃到收尾收納都輕鬆無負擔。而持續熱賣的H60 Hub Pro自動集塵吸塵器與H60可彎折吸塵器，則進一步擴展清潔場景應用，滿足各式家居清潔需求。

Dreame追覓進駐Dream Plaza設立全台首間旗艦店，以「智慧清潔 × 美型生活」為空間主軸，提供消費者互動展示與試用體驗，完整呈現掃地機器人、吸塵器、洗地機與高速吹風機等產品線。現場主打3款明星家電，首推Aqua 10 Pro Track履帶式活熱水洗地機，採45°C活熱水與履帶式拖布設計，讓每次拖地都宛如高溫洗滌般徹底潔淨，搭載LDS潛望式升降雷達與仿生機械足，即使是家中有低矮家具或門檻、滑門都能深入縫隙與越過障礙，打造高效、無死角的日常清潔體驗。