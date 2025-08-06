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Miu Miu發表七夕情人節形象廣告與推薦商品 空靈遊走風格軸線
七夕情人節將在今年8月底來臨，時尚品牌Miu Miu近日發表了2025七夕情人節形象廣告與推薦單品，並以「愛與渴望」為靈感，由攝影師Coco Kwu掌鏡，在簡約的家居空間中、形塑出空靈與現實交織的一段親密且隱私時光。
形象廣告中，兩位模特兒齊浩潔與蔣瑞琪或坐或臥，身處於一張超長沙發上。一人閱讀、一人眼光投向遠方，背景則有著整片落地窗與窗外繁盛茂密的綠意。兩人從服裝、髮型以致風格都有相似之處，像是藍、紅與灰色的交織運用，將華麗金色手環配戴在長袖外的搶眼，兩人時而保持距離、時而親近，像一則無聲的寓言，帶人看見Miu Miu女子心中的二元或同質性，充滿想像空間。
Miu Miu本季再度展現了前衛與衝突的混搭造型術，像是菱格紋毛衣、棉質襯衫與內衣風格吊帶裙搭配上了針織衫、水洗仿舊皮革疊搭，又像是毛毯邊緣縫線、賽車條紋等不羈元素被運用以重新「改寫」灰色羊毛制服與條紋正裝，遊走於風格軸線上、恣意嬉戲。
值得一提的是，身為女裝品牌的Miu Miu並在七夕情人節推薦以大量男裝風格鞋履，涵蓋皮革樂福鞋、具有雕花細節的孟克鞋、Gymnasium機能性面料與麂皮運動鞋，從最貼近地面處翻轉再生、走一條屬於Miu Miu風格的別致小徑。
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