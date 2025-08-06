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限量只賣一天！Swatch X OMEGA超夯Snoopy表 地、月雙相一次滿足！
Swatch自數年前發表了首款與OMEGA歐米茄的超霸系列Speedmaster聯名表款後，該系列新作連連、叫好也叫座，持續湧現排隊人潮。近日Swatch再發表全新Bioceramic MoonSwatch「Mission to Earthphase」限定表款，除了匯集Snoopy世界插畫、地相顯示、經典的Speedmaster設計樣式眾多特色，並首次使用過往OMEGA獨家的Moonshine™ Gold，可預見又將引起新一波的排隊熱潮。
所謂的「地相顯示」是Swatch去年所發表的創新功能，可顯示從月球遠眺地球的景象。由於方向相反的地相與月相皆以29.5天為一完整周期，因此滿月時地相將呈現隱沒景致，反之當可看見完整地球時、月相則為新月的隱藏樣貌。
全新的Bioceramic MoonSwatch「Mission to Earthphase」腕表使用了藍色的Bioceramic生物陶瓷表殼並搭配藍色的織布表帶，面盤的兩點鐘方向為月相顯示、10點鐘方向則為地相顯示，並搭配以惟妙惟肖的Snoppy狗狗插畫；其中不僅Moonshine™ Gold運用在月相顯示面盤中，象徵南北半球的其中一個月亮上更藏入了Snoopy狗狗的腳印，令人不禁會心一笑。
表款將僅在2025年8月9日上市，目前官方並未公布實際到貨數量，唯可確定表款訂價將為12,150元，並在全新開幕的Swatch台北101概念店「一日限定」販售，Swatch台北101概念店地址位於台北101購物中心近松智路口，當天將規劃排隊動線、並有人員引導排隊，更多訊息亦可電洽：02-8101-8364。
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