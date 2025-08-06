港點大師陳崑裕首度南下客座 台南遠東香格里拉「醉月樓」限時獻藝

台南美食圈再添星級焦點！台南遠東香格里拉飯店中餐廳「醉月樓」推出年度星級盛事，特邀港點界公認的大師級人物陳崑裕主廚，首度南下客座，8月7日至8月31日限時登場。「星級粵點・八味匠心」活動將獨家呈現八道師傅親自設計、監製的匠心之作，融合經典工藝與創新巧思，多道菜色更是首次亮相。

現任臺北遠東香格里拉「香宮」港點主廚的陳崑裕師傅（人稱阿裕師傅），是粵點界公認的大師級人物，擁有逾四十年經驗，從十六歲即開啟他的港點之旅，歷經多家知名粵菜酒樓與星級飯店歷練，技藝扎實、風格內斂，對食材比例與製程細節講究至極。

他不僅精通正宗粵點工法，更擅長結合傳統與創新，在中式糕點領域亦屢創佳績，其親製的燕窩奶皇月餅與粽子更是多次奪得業界競賽冠軍，展現全方位手藝實力。長年來他更致力於培育後進、推動台灣粵點專業職人化，是粵菜圈內口耳相傳、低調卻極具份量的指標人物。

本次客座菜單由從外型創意到風味層次皆精雕細琢，展現真材實料與深厚功夫的結合，每一道皆為專屬獻作，匠心可見、誠意滿載。菜色包含:〈三喜合鳴〉三色點心盤，以竹炭澄粉皮包裹鮮蝦與蟹肉，搭配鮭魚卵與黑魚子醬點綴，造型精緻、口感鮮甜，是視覺與味蕾的雙重享受；〈金煎糯香〉特選長糯米、瑤柱、醃製雞腿肉與鹹蛋黃包裹於荷葉中，煎至外酥內糯，米香與荷葉香氣交織，是對傳統糯米雞的全新詮釋。

還有外型優雅的〈酥羽天鵝〉以千層酥皮手工捏製天鵝造型，內餡蜜汁火腿與白蘿蔔絲交融，入口層層鬆化。〈鳳尾金餃〉以整尾蝦妝點燒賣，鮮味濃郁、層次鮮明。喜愛重口味的饕客絕不能錯過〈雲翻紅浪〉，鮮餛飩皮薄餡厚，佐主廚自製紅油，麻香帶勁，辣而不掩本味。〈鳳絲酥捲〉則選用雞絲、香菇與筍絲為餡，外層金黃酥皮炸至喀滋作響，層次分明、香氣迷人。

壓軸甜品同樣精彩！〈金沙薯糍〉以Q彈糯米皮包覆流心奶黃，甜鹹交錯、口感濃郁；還有〈香芒綺露〉以新鮮芒果泥搭配椰奶與滑順奶酪，冰涼清爽，是盛夏裡最療癒的結尾。