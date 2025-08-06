天馬航空首航國際線直飛神戶 旅天下、雄獅搶推秋季關西深度遊

根據觀光署最新統計顯示，截至今年五月份，國人赴日旅遊已突破268萬人次，隨著日本自由行熱潮不減，看準國人對日本關西深度旅遊的高度興趣，旅天下聯合國際旅行社宣布包機日本天馬航空（Skymark Airlines）首航國際航線桃園 – 神戶，推出2025年10月4日（周六）至6日（周一）出發行程。此次亦為旅天下首度包下神戶航點，展現拓展航線的行動力，也為旅客開啟直飛神戶的便捷新選擇，搶攻秋季關西旅遊商機。」

日本第三大航空公司「天馬航空」，將於10月4日至10日開通桃園 – 神戶航線，為自1998年成立以來首度開航國際線，並以台灣作為首站，足見其對台灣市場的重視與信心，也突顯台灣在亞洲觀光版圖中的送客實力。旅天下瞄準其里程碑意義，搶先包下首三日航班，共222席，搭上中秋連假與雙十連休的黃金出國檔期。同時看好神戶機場鄰近大阪、京都、奈良，交通便利又可避開關西機場壅塞，規劃三大行程主打關西四都「愜意療癒身心靈」、「親子樂園海洋世界」、「半自助旅遊」，一次滿足文化、溫泉與美食三重享受。

旅天下推出「京阪神奈.水鄉近江八幡5日」，主打療癒系路線，走訪山間能量聖地勝尾寺、上千尊達摩不倒翁的超人氣拍照點，並漫步京都嵐山渡月橋、欣賞神戶港灣美景，行程全程無自理餐，安排螃蟹吃到飽及保證入住溫泉飯店一泊，每人29,900元起，適合想慢遊放鬆的旅客。

親子族群則可選擇「關西四都.大阪環球影城5日」，一連涵蓋大阪環球影城、全新開幕的神戶須磨海洋世界、奈良餵鹿、和服體驗與道頓堀購物等精華行程，兼顧大人放風與小孩放電，每人三萬元有找。如偏好彈性與自由，推薦「京阪神．有馬溫泉街散策5日」，特別規劃一日自由行，適合喜愛自助探索的年輕族群，每人23,900元起。

旅天下發言人許哲郎表示，此次攜手天馬航空首航神戶，不僅展現雙方攜手拓展國際市場的合作契機，亦讓公司關西產品版圖更加完整。未來旅天下將持續深耕日本市場，積極布局包機航班，提供更多元、便捷且具話題性的旅遊選擇。

此外，為滿足不同旅客的旅遊需求，雄獅推出「神戶環球5日」行程，全程無自費、無自理餐，特別安排日本環球影城入園，並造訪京都經典地標清水寺，適合親子及樂園愛好者輕鬆暢遊，每人29,888元起；「關西四都品酒世博5日」，帶領旅客走訪京都伏見稻荷大社的千本鳥居、體驗大阪心齋橋商圈的購物魅力，並參觀今年最受矚目的2025關西大阪萬博，每人32,900元起。

此外，喜愛自然風光與文化體驗的旅客，則可選擇「關西三都天橋立5日」行程，安排搭乘纜車俯瞰被譽為「升天之龍」的天橋立絕景，深入造訪京都美山町茅茸合掌屋，感受日本原鄉風情，並體驗抹茶與品嚐日式和菓子，每人33,900元起。

日本旅遊正夯，旅遊電商平台KKday即日起至8月31日，針對日本鐵道推出限時優惠，包含九州觀光列車、九州橫斷、成田特快以及JR新幹線指定路線，都可享有預訂免手續費，還有觀光列車預選偏好座位免加價，且開放於出發前90天前預訂，便利旅客安排行程，可以挑選由布院之森、阿蘇男孩號、雙星4047等人氣列車景觀座位，打造專屬鐵道之旅，且搭配指定信用卡或全支付最多可享25%回饋。沿線行程則推薦搭配KKday經典一日遊專屬團，前往九州、京都、富士山、熊本等地，不用擔心交通問題，有專屬巴士接駁，走訪各地人氣景點，指定商品皆享有7折起優惠。