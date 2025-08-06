火山披薩大戰！必勝客提出「3事證反擊達美樂」：2017年就有影片了

達美樂與必勝客的「火山披薩大戰」越演越烈！繼達美樂於8月4日宣佈正式提告之後，必勝客今日（8月6日）也發布聲明，指出「必勝客除將全力配合相關程序、堅決捍衛品牌聲譽外，亦對其以混淆視聽的方式操作行銷話題、誤導大眾，表達高度遺憾與抗議。」同時必勝客也公佈2017年的網路教學影片、2019年的新聞報導，指出當時坊間就已經有火山披薩的造形設計或類似餐點。

達美樂在2024年推出「火山披薩」，立體的3D造型立刻引起民眾的熱烈迴響；2025年2月，必勝客首次推出「必勝客推出「豪牛宴火鍋比薩」，同樣採3D立體設計，並標榜引進海外經驗，打造全新「火山熔岩比薩」系列。隨著兩間各自推出3D立體火山披薩之後，即開始進行「火山披薩大戰」隔空交火，達美樂在8月4日也宣告對必勝客提告。

針對達美樂作法，必勝客也提出反擊聲明稿，內容指出，達美樂公司主張「火山披薩」商品為其具有原創性之產品，但據查早在該品牌推出火山比薩前，坊間餐廳、網路食譜已多次出現造型設計或名稱與其極為相似的餐點。其中YouTube頻道「蓮瓜廚房」在2017年即上傳「火山披薩」的製作教學影片；另外2019年時，也有媒體報導台灣餐廳推出「比薩火山」。必勝客也表示「由此可見，達美樂公司推出之『火山比薩』商品並非市場首創。」

同時，必勝客並表示，「於智慧局相關網站公開資訊可見：達美樂申請『火山披薩』商標註冊已遭智慧局函覆核駁先行通知，並明確指出達美樂申請的火山披薩商標註冊經初步審查並不具有商標識別性。」聲明中再指出，根據上述事實可見，達美樂宣稱自身火山披薩具原創性、受著作權保障等，皆不符合事實。達美樂所稱「採取法律行動」，必勝客也未收到來自法院之正式法律文書。對於達美樂公司以混淆視聽來達到宣傳目的，必勝客深感遺憾。必勝客未來也將堅持品牌價值，持續以實力與誠意面對市場競爭，相信理性消費者自有公允判斷。