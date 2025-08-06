台北／神戶包機10月限定3航次！日本天馬航空首度來台 雄獅套裝3萬有找

由欣聯航國際旅行社總代理的日本天馬航空（Skymark Airlines）首度來台，將營運「台北（桃園）—神戶」包機航線，雄獅旅遊與其攜手推出中秋、雙十連假限定行程，運用便捷的地理位置，帶旅客輕鬆遊遍大阪、京都等關西熱門景點。目前確定10月4日（周六）、10月5日（周日）、10月6日（周一）三個出發日期，每人29,888元起，即日起於雄獅旅遊官網開放訂購。

雄獅旅遊表示，看好連假商機，為提供旅客多元選擇，特別打造中秋、雙十連假限定包機行程，讓旅客經由神戶前往關西地區，輕鬆探索自然風光與城市魅力。這也是日本天馬航空首次嘗試國際包機飛航台灣，期望為旅客帶來全新和特別的飛行體驗，並為台日友好關係注入新動能。

天馬航空是日本第三大航空公司，近年來四度榮獲日本國內長途交通領域顧客滿意度第一名，以東京羽田及神戶為主要樞紐機場。此次台北—神戶包機將於10月4日至10月10日間營運，為該航空公司首次來台，採用波音737－800機型，共配置177席。全航程提供免費託運行李23公斤與手提行李10公斤，附機上餐飲之外，座位椅距比照傳統航空規格，提升整體乘坐舒適度。