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日本天馬航空首來台！雄獅推台北－神戶包機行程 中秋雙十連假3萬有找

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅旅遊看好連假商機，打造中秋、雙十連假限定包機行程。Credit A☆50Akira Igarashi／提供
雄獅旅遊看好連假商機，打造中秋、雙十連假限定包機行程。Credit A☆50Akira Igarashi／提供

由欣聯航國際旅行社總代理的日本天馬航空（Skymark Airlines）首度來台，將營運「台北（桃園）—神戶」包機航線，雄獅（2731）與其攜手推出中秋、雙十連假限定行程，運用便捷的地理位置，帶旅客輕鬆遊遍大阪、京都等關西熱門景點。共有10月4日（周六）、10月5日（周日）、10月6日（周一）三個出發日期，行程每人29,888元起，即日起於雄獅旅遊官網開放訂購。

雄獅旅遊表示，看好連假商機，為提供旅客多元選擇，特別打造中秋、雙十連假限定包機行程，讓旅客經由神戶前往關西地區，輕鬆探索自然風光與城市魅力。這也是日本天馬航空首次嘗試國際包機飛航台灣，期望為旅客帶來全新和特別的飛行體驗，並為台日友好關係注入新動能。

天馬航空是日本第三大航空公司，近年來四度榮獲日本國內長途交通領域顧客滿意度第一名，以東京羽田及神戶為主要樞紐機場。本次台北—神戶包機將於2025年10月4日至10月10日間營運，為該航空公司首次來台，採用波音737－800機型，共配置177席。全航程提供免費託運行李23公斤與手提行李10公斤，附機上餐飲之外，座位椅距比照傳統航空規格，提升整體乘坐舒適度。

為滿足不同旅客的旅遊需求，雄獅推出「神戶環球5日」行程，全程無自費、無自理餐，特別安排日本環球影城入園，並造訪京都經典地標清水寺，適合親子及樂園愛好者輕鬆暢遊，每人29,888元起；「關西四都品酒世博5日」，帶領旅客走訪京都伏見稻荷大社的千本鳥居、體驗大阪心齋橋商圈的購物魅力，並參觀今年最受矚目的2025關西大阪萬博，每人32,900元起。

此外，喜愛自然風光與文化體驗的旅客，則可選擇「關西三都天橋立5日」行程，安排搭乘纜車俯瞰被譽為「升天之龍」的天橋立絕景，深入造訪京都美山町茅茸合掌屋，感受日本原鄉風情，並體驗抹茶與品嚐日式和菓子，每人33,900元起。

日本 神戶 雄獅

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