馬斯卡彭奶醬、咖啡手指餅乾層層堆疊！承繼「提拉米蘇」散發成熟韻味

精品甜點「承繼」自即日起推出全新甜品「提拉米蘇」，運用「三重咖啡工法」，為蛋糕體堆疊出濃郁香氣與均衡口感，並透過關鍵技術，讓巧克力片、馬斯卡彭奶醬、手指餅乾能夠在口中同步融化，帶來完整的融合風味，為甜食愛好者帶來全新的選擇。

新登場的「提拉米蘇」，可見到傳統融合創意的展現。頂層為印花巧克力片，底層則是融合馬斯卡彭奶醬的濕潤蛋糕體。為了滿足民眾偏好「溼潤度恰到好處」的口感，以及濃郁的咖啡香氣，承繼特別將濃縮咖啡製成咖啡焦糖，混入麵粉中製成手指餅乾，並且浸入特調的咖啡液中吸附咖啡精華。透過三重疊加的工法，累積出飽滿的香氣，又能達到適合的溼潤度。

相較於一般的鮮奶油版本，承繼並將鮮奶油連同初次美洲白橡木桶熟成的波本威士忌、香草共同熬煮，製作成帶有深沉香氣的馬斯卡彭起司，再加入蛋黃提昇圓潤口感與包覆性，呈現出濃厚的馬斯卡彭奶醬。當手指餅乾與咖啡、馬斯卡彭奶醬相互疊加後，整體風味均衡，能夠一次享受奶醬的溫潤乳脂、威士忌的醇香與咖啡的成熟調性。

為了避免影響整體濕潤度，承繼捨棄傳統的巧克力粉，改以印花黑巧克力片取代。不僅視覺效果更為精緻，巧克力片的脆口感也賦予提拉米蘇更豐富的食趣與延伸餘韻。承繼本次並研發關鍵技術，讓巧克力片、馬斯卡彭奶醬、手指餅乾等三種質地的元素，能夠在口腔中藉由溫度達到同步融化，讓民眾一次享有完整的風味融合。