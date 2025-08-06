有行旅／伊豆賞楓 住絕美飯店

伊豆修善寺地區溫泉為日本百名湯，是伊豆半島歷史最古老的溫泉。許多旅人為了紅葉來到這裡，也為了日本人一生必訪絕躾之宿「淺羽」。有行旅「楓紅伊豆 絕躾之宿」安排入住這個超過五四○年歷史，修善寺地區最古老的飯店，更是羅萊夏朵集團（Relais & Châteaux）首座日本成員館。旅程還安排靜岡縣最負盛名、老字號黑鮪魚壽司店「末廣鮨」，享受無極限的板前料理。

有行旅「楓紅伊豆 絕躾之宿」五天四夜旅程，十二月一日至十二月五日。全行程一對一說明會，報名可洽 02-8643-3517、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://bit.ly/4kJGbJN