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難忘外婆煲湯好滋味 品牌女經理拿出自家湯品選在中國附醫商圈創業

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
原本是餐飲連鎖企業品牌經理的林靜雯，在中國醫藥大學附設醫院旁的五義街商圈開店創業，推出自家好喝雞湯。記者黃寅／攝影
原本是餐飲連鎖企業品牌經理的林靜雯，在中國醫藥大學附設醫院旁的五義街商圈開店創業，推出自家好喝雞湯。記者黃寅／攝影

原本是連鎖餐飲企業品牌經理的林靜雯，因為忘不了外婆燉的湯的好滋味，平日自己也每餐必有湯，終於在自己中年時，決定就以湯為主題，選定台中市中國醫藥大學附設醫院旁的五義街商圈開店，近一年來受到消費者的喜愛，她也相當高興能將自己喜愛的家常湯品和大家享。

林靜雯說，外公一直經營中藥房，外婆就會在湯中放入枸杞、人蔘等中藥材，讓湯產生不一樣的風味和效用。後來不僅媽媽承接了手藝，她更是喜歡喝湯。例如自己感覺累了，就會煮個人蔘雞湯來補補氣，剝皮辣椒雞湯、香菇瓜子雞湯更在她平日吃飯時經常相伴。

她說，為了健康好吸收，她開店時決定以雞肉為主體開發湯的菜單，並以低油、低鹽的健康思考出發，融合夏養胃、冬進補概念，以雞腿為基底，每項湯品都要熬製6個小時以上，讓消費者能喝到濃縮食材的精華。她還在每碗湯鋪上新鮮高麗菜，增加纖維及飽足感，平衡湯頭的溫潤與濃烈。也因為是在醫院的商圈，她也從消費者需求思考，開發出清爽的薑絲鱸魚湯，讓手術開刀後的人食用。

炎炎夏日裡，她還推出5款涼拌菜，有古早味的蕃茄梅仔、解熱的桂蜜粉粿、椒麻粉粿，和多汁的小黃瓜、雲耳等，讓大家用餐時能開胃又解暑。

林靜雯說，擔任品牌經理多年，累積了不少經驗，在五義街開設「禾林食室所」是第一次創業，也希望把家裡的拿手菜和大家分享。因為近一年來受到大家的喜愛，生意興隆，為感謝大家捧場，她特別開發出冷凍料理湯包，只要買6包就加贈保冰提袋以及蒜蔥醬乙罐，歡迎大家前往。

原本是餐飲連鎖企業品牌經理的林靜雯，在中國醫藥大學附設醫院旁的五義街商圈開店創業，推出自家好喝雞湯，還有冷凍調理包。記者黃寅／攝影
原本是餐飲連鎖企業品牌經理的林靜雯，在中國醫藥大學附設醫院旁的五義街商圈開店創業，推出自家好喝雞湯，還有冷凍調理包。記者黃寅／攝影
原本是餐飲連鎖企業品牌經理的林靜雯，在中國醫藥大學附設醫院旁的五義街商圈開店創業，推出自家好喝雞湯。記者黃寅／攝影
原本是餐飲連鎖企業品牌經理的林靜雯，在中國醫藥大學附設醫院旁的五義街商圈開店創業，推出自家好喝雞湯。記者黃寅／攝影

品牌 中藥 消費者

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