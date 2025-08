噶瑪蘭勇奪TWSC競賽雙冠王！台灣威士忌創下「五年五冠」紀錄

金車噶瑪蘭威士忌於2025年日本東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition, TWSC)中,奪下競賽最高榮譽「Best of the Best 年度最佳單一麥芽威士忌」,由海外限定酒款「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」以優異的品質與風味脫穎而出,和「噶瑪蘭經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」並列冠軍,成為大會自創辦以來首度出現並列奪冠的歷史紀錄,此次榮耀也標誌著噶瑪蘭在TWSC 賽事中達成「五年五冠」的卓越佳績,再次將台灣威士忌推向世界舞台巔峰。

金車集團董事長李玉鼎表示:「噶瑪蘭威士忌秉持品質第一的信念,此次更首度榮獲TWSC 大會Best of the Best雙冠王的榮耀,不僅代表品牌實力再次受到國際專業評審認可,也象徵台灣威士忌持續在全球烈酒市場站穩腳步。」到目前為止,噶瑪蘭威士忌累計國際金牌總數已超過900面,充分展現台灣在國際威士忌舞台上的非凡釀酒實力與穩定品質。

本屆TWSC 競賽吸引來自世界各地頂尖酒廠參賽,評審團對「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」給予高度評價,指出其香氣結合焦糖堅果、蜂蜜、胡椒與東方焚香氣息,風味則呈現甜烤鳳梨、香草卡士達與橘皮香氣,並帶有薄荷的清新感,整體風格層次豐富、收尾優雅,充分體現細膩工藝與在地風土。

另一款獲得最高金賞的「噶瑪蘭經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」則以強烈的琥珀香氣為基調,融合黑糖、咖啡與熟李子、紹興酒等多重元素,風味醇熟且餘韻悠長,獲得評審一致好評。

噶瑪蘭除獲得Best of the Best最高殊榮外,更創下歷年最佳表現,榮獲7面Superior Gold(最高金賞)與11面Gold(金賞),共計18面獎牌,刷新品牌自2019年參賽以來的奪牌紀錄。

其他獲得最高金賞的酒款也各具特色,如「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」連續四年獲得TWSC 金賞獎,展現如甜型葡萄酒般的豐潤香氣與辛香尾韻、「噶瑪蘭經典獨奏 波本桶威士忌原酒」則具備如西式甜點般的細緻果香層次,「噶瑪蘭經典獨奏 Moscatel雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」則融合黑糖蜜與日式醬油糰子的風味,整體風格柔順而平衡。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康