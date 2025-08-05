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噶瑪蘭勇奪TWSC競賽雙冠王！台灣威士忌創下「五年五冠」紀錄

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
噶瑪蘭威士忌榮獲TWSC 創辦以來歷史最佳獲獎紀錄，分別以「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」（左）及「噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」成為年度雙冠王。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭威士忌榮獲TWSC 創辦以來歷史最佳獲獎紀錄，分別以「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」（左）及「噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」成為年度雙冠王。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金車噶瑪蘭威士忌於2025年日本東京國際威士忌與烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirits Competition, TWSC）中，奪下競賽最高榮譽「Best of the Best 年度最佳單一麥芽威士忌」，由海外限定酒款「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」以優異的品質與風味脫穎而出，和「噶瑪蘭經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」並列冠軍，成為大會自創辦以來首度出現並列奪冠的歷史紀錄，此次榮耀也標誌著噶瑪蘭在TWSC 賽事中達成「五年五冠」的卓越佳績，再次將台灣威士忌推向世界舞台巔峰。

金車集團董事長李玉鼎表示：「噶瑪蘭威士忌秉持品質第一的信念，此次更首度榮獲TWSC 大會Best of the Best雙冠王的榮耀，不僅代表品牌實力再次受到國際專業評審認可，也象徵台灣威士忌持續在全球烈酒市場站穩腳步。」到目前為止，噶瑪蘭威士忌累計國際金牌總數已超過900面，充分展現台灣在國際威士忌舞台上的非凡釀酒實力與穩定品質。

本屆TWSC 競賽吸引來自世界各地頂尖酒廠參賽，評審團對「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」給予高度評價，指出其香氣結合焦糖堅果、蜂蜜、胡椒與東方焚香氣息，風味則呈現甜烤鳳梨、香草卡士達與橘皮香氣，並帶有薄荷的清新感，整體風格層次豐富、收尾優雅，充分體現細膩工藝與在地風土。

另一款獲得最高金賞的「噶瑪蘭經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」則以強烈的琥珀香氣為基調，融合黑糖、咖啡與熟李子、紹興酒等多重元素，風味醇熟且餘韻悠長，獲得評審一致好評。

噶瑪蘭除獲得Best of the Best最高殊榮外，更創下歷年最佳表現，榮獲7面Superior Gold（最高金賞）與11面Gold（金賞），共計18面獎牌，刷新品牌自2019年參賽以來的奪牌紀錄。

其他獲得最高金賞的酒款也各具特色，如「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」連續四年獲得TWSC 金賞獎，展現如甜型葡萄酒般的豐潤香氣與辛香尾韻、「噶瑪蘭經典獨奏 波本桶威士忌原酒」則具備如西式甜點般的細緻果香層次，「噶瑪蘭經典獨奏 Moscatel雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」則融合黑糖蜜與日式醬油糰子的風味，整體風格柔順而平衡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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金車集團董事長暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（左），再度親自赴日本領獎，與TWSC執行委員長土屋守合影。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車集團董事長暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（左），再度親自赴日本領獎，與TWSC執行委員長土屋守合影。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 噶瑪蘭

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