快訊

明天高溫上看36度！天氣逐漸穩定「中南部稍喘息」下周水氣再增加

找到突破口？比亞迪傳繞道入台2款車已送檢測 業界：恐摧毀本土生態系

連日超大豪雨…聯外橋梁受損管制 高市府：明天桃源區仍停班停課

影／米粒之光匯聚成炫麗作品 苗栗醫院溫靜微鑽石畫作療癒人心

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗醫院大廳友善藝廊「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕，展出溫靜微一家三口30多件作品，她在會中並分享製作鑽石畫的心得。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院大廳友善藝廊「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕，展出溫靜微一家三口30多件作品，她在會中並分享製作鑽石畫的心得。記者胡蓬生／攝影

衛生福利部苗栗醫院醫務行政室主任溫靜微4年前開始接觸到「鑽石畫」並嘗試DIY製作，就此「迷」上了這項手 工藝，丈夫和女兒也投入，迄今一家三口製作了上百幅，有的大型作品黏貼的水晶或樹脂顆粒多達幾十萬顆，得花數個月甚至半年時間來完成，鑽石畫有相當多元的類型，完成後讓她成就感十足。

部苗大廳友善藝廊的「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕，展出溫靜微一家三口30多件作品，這也是藝廊設立多年來，首次由院內員工提供作品展出，溫靜微開朗地分享她的「創作」心得。

溫靜微說，她4年前在古坑綠色隧道公園第一次見到有人在銷售鑽石畫作品及銷售製作材料，因此買了一套材料回家DIY，此後就一發不可收拾，如著迷般喜歡上了鑽石畫的黏貼工藝，下班回家後就一頭栽進，有時候到半夜二、三點都還停不下來，後來心想白天還要上班，不能如此著迷， 所以逐漸調整，改用零碎的空檔時間來做，小件的作品大約一星期可完成，大型如「心經」花了她足足2個半月才完成，她老公做的一幅「飛天」更是花了半年才完成。

她說，鑽石畫其實並非藝術創作， 因為是透過廠商提供有膠的底圖來黏貼圓形或方型的小顆粒，靠對照表的符號指示黏貼，作品圖案設計並非她自己的構思或原創，雖然不能說是藝術創作，但完成後還是很有成就感，且廠商還提供客製化服務，她家養的貓咪「招財」幾年前過世，把照片提供給廠商，業者會提供材料讓顧客製作專屬的作品。

溫靜微說，鑽石畫原先用的材料多是水晶顆粒，價格較高，現在有許多是樹脂，視廠家不同，鑽石畫的材料從幾百元到一千元出頭都有，反而是自行裱框的費用高多了，如果不裱框，作品可捲起來收藏。她有件長達210公分的材料，為了這件作品，家裡特別買了一張3萬多元的工作桌。她覺得DIY的過程能讓人放鬆且有療癒的效果，同時也能培養耐心和專注力，鑽石畫也適合親子同樂，一起享受DIY樂趣，增進親子關係。

分享心得時，她說有人認為她DIY鑽石畫很傷眼， 她不忘向大家打趣反問「你們不做鑽石畫，還不是一樣把時間拿去追劇、打手遊，難道就不傷眼？」。

溫靜微的父母從外縣市遷居苗栗，她在苗栗市出生長大，畢業後擔任護理師，前前後後在苗栗醫院加起服務已近30年。這次她一家三口展出的作品在部苗友善藝廊陳列，畫作色彩繽紛，一顆顆比米粒還小的水晶、樹脂顆粒黏貼組合後，十分炫麗且有立體感，相當吸睛。

苗栗醫院表示，這次展出的鑽石畫作相當多元化，展現豐富細膩的色彩和獨特風格，不單為苗栗醫院營造有溫度的就醫環境，也希望讓就醫鄉親和家屬，能在欣賞畫作時感受藝術之美，同時獲得情緒舒緩與正面能量，達到藝術治療的目的。

苗栗醫院醫務行政室主任溫靜微4年前開始接觸到「鑽石畫」並嘗試DIY製作，就此「迷」上了這項手工藝，圖中的「飛天」，是她丈夫花了半年時間完成的作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院醫務行政室主任溫靜微4年前開始接觸到「鑽石畫」並嘗試DIY製作，就此「迷」上了這項手工藝，圖中的「飛天」，是她丈夫花了半年時間完成的作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院大廳友善藝廊「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院大廳友善藝廊「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院大廳友善藝廊的「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕，展出溫靜微一家三口30多件作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院大廳友善藝廊的「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕，展出溫靜微一家三口30多件作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院大廳友善藝廊的「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕，展出溫靜微一家三口30多件作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院大廳友善藝廊的「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕，展出溫靜微一家三口30多件作品。記者胡蓬生／攝影
溫靜微家裡養的貓咪「招財」幾年前過世，把照片提供廠商，業者提供材料讓顧客製作專屬的作品。記者胡蓬生／攝影
溫靜微家裡養的貓咪「招財」幾年前過世，把照片提供廠商，業者提供材料讓顧客製作專屬的作品。記者胡蓬生／攝影

DIY 鑽石 材料

延伸閱讀

日系珠寶AHKAH全新形象進駐微風信義 章若楠演繹chandelier高級珠寶流光溢彩

獨／起底！砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌曾涉台北萬華鑽石大樓槍擊案

故宮與北榮攜手「今牌人生─記憶的多重宇宙」展覽 讓藝術療癒人心

影／超大氣！杉林溪路斷困436遊客 業者1暖舉撫人心

相關新聞

一日限定！「無隅」 首次客座台北晶華Robin's鐵板燒

僅一日限定、20個席次，早已預約額滿。這是來自台南晶英絕美的無國界料理餐廳「無隅」，首次客座台北晶華Robin's鐵板燒...

華航攜手知名泰奶廠牌及台灣手搖飲 8月起機上供應

中華航空與泰國國民茶飲品牌 ChaTraMue合作，未來自曼谷出發飛往台北及高雄的全艙等旅客都能品味來自泰國的經典「泰式...

全台業界首創 遠傳全面開放漫遊VoLTE服務

遠傳電信（4904）表示，全球3G網路逐步退場，VoLTE已成國際通訊主流，如果旅遊當地已無3G網路，以往在沒申辦原號漫...

LV男裝膠囊系列FALL 常春藤學院風的monogram變奏

將於2025年9月11日上市的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026春夏男裝膠囊系列FALL，是202...

爭鮮「連10天多送1盤」！3款「鮭魚肚、鮭魚新品」全新上桌

即將邁入30週年的「爭鮮」，今夏以經典的「鮭魚」為靈感，推出「極上鮭肚盛」、「火山鮭魚盛」、「鮮鮭五豪盛」等3款新品，為...

《鬼滅之刃》全員集結 三井OUTLET北中南主題裝置與鬼殺隊一起特訓

隨著劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章猗窩座再襲》8月8日將在台上映，《鬼滅之刃》全員在MITSUI OUTLET PA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。