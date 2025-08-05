影／米粒之光匯聚成炫麗作品 苗栗醫院溫靜微鑽石畫作療癒人心

衛生福利部苗栗醫院醫務行政室主任溫靜微4年前開始接觸到「鑽石畫」並嘗試DIY製作，就此「迷」上了這項手 工藝，丈夫和女兒也投入，迄今一家三口製作了上百幅，有的大型作品黏貼的水晶或樹脂顆粒多達幾十萬顆，得花數個月甚至半年時間來完成，鑽石畫有相當多元的類型，完成後讓她成就感十足。

部苗大廳友善藝廊的「療癒鑽石畫創作個展」今天揭幕，展出溫靜微一家三口30多件作品，這也是藝廊設立多年來，首次由院內員工提供作品展出，溫靜微開朗地分享她的「創作」心得。

溫靜微說，她4年前在古坑綠色隧道公園第一次見到有人在銷售鑽石畫作品及銷售製作材料，因此買了一套材料回家DIY，此後就一發不可收拾，如著迷般喜歡上了鑽石畫的黏貼工藝，下班回家後就一頭栽進，有時候到半夜二、三點都還停不下來，後來心想白天還要上班，不能如此著迷， 所以逐漸調整，改用零碎的空檔時間來做，小件的作品大約一星期可完成，大型如「心經」花了她足足2個半月才完成，她老公做的一幅「飛天」更是花了半年才完成。

她說，鑽石畫其實並非藝術創作， 因為是透過廠商提供有膠的底圖來黏貼圓形或方型的小顆粒，靠對照表的符號指示黏貼，作品圖案設計並非她自己的構思或原創，雖然不能說是藝術創作，但完成後還是很有成就感，且廠商還提供客製化服務，她家養的貓咪「招財」幾年前過世，把照片提供給廠商，業者會提供材料讓顧客製作專屬的作品。

溫靜微說，鑽石畫原先用的材料多是水晶顆粒，價格較高，現在有許多是樹脂，視廠家不同，鑽石畫的材料從幾百元到一千元出頭都有，反而是自行裱框的費用高多了，如果不裱框，作品可捲起來收藏。她有件長達210公分的材料，為了這件作品，家裡特別買了一張3萬多元的工作桌。她覺得DIY的過程能讓人放鬆且有療癒的效果，同時也能培養耐心和專注力，鑽石畫也適合親子同樂，一起享受DIY樂趣，增進親子關係。

分享心得時，她說有人認為她DIY鑽石畫很傷眼， 她不忘向大家打趣反問「你們不做鑽石畫，還不是一樣把時間拿去追劇、打手遊，難道就不傷眼？」。

溫靜微的父母從外縣市遷居苗栗，她在苗栗市出生長大，畢業後擔任護理師，前前後後在苗栗醫院加起服務已近30年。這次她一家三口展出的作品在部苗友善藝廊陳列，畫作色彩繽紛，一顆顆比米粒還小的水晶、樹脂顆粒黏貼組合後，十分炫麗且有立體感，相當吸睛。