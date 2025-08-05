快訊

還有這件！柯文哲告鍾小平「含血噴人」 明2人對簿公堂不公開審理

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

一日限定！「無隅」 首次客座台北晶華Robin's鐵板燒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「梅香水晶雞」重組在地知名的梅子雞料理。圖/台南晶英提供
「梅香水晶雞」重組在地知名的梅子雞料理。圖/台南晶英提供

僅一日限定、20個席次，早已預約額滿。這是來自台南晶英絕美的無國界料理餐廳「無隅」，首次客座台北晶華Robin's鐵板燒。今日餐廳主廚葉書竣（Jamie）帶領團隊北上，於台北晶華二樓Robin’s鐵板燒重現廣受歡迎的「敘家常」套餐，饕客在鐵板燒劇場中，品味家的溫度與料理的驚喜。

台南晶英酒店總經理李靖文感性重述「無隅」的由來。她說，當時正值疫情、看不到希望之際，突然一道光：「沒有什麼是不可能的」，當下決定將咖啡館轉為實驗室，「無隅」意為無邊界，不只餐飲創新、也是培育人才的基地。「直到近年找到方向，就是以法式手法、演繹台式料理的風味。」

「無隅」僅24個座位，漸層的海藍色桌面、拼接起來如浪般翻滾。即起至10月底限定的「敘家常」菜單，以熟悉的家常菜開場，像是金銅色湯匙盛裝的「梅香水晶雞」，重組在地知名的梅子雞料理。還有靈感來自南部獨有的西瓜綿虱目魚湯的「芒果青虱目魚」、致敬國民料理鳳梨蝦球的「鳳梨無毒蝦」。甚至南台灣特有的薑汁番茄，也添以海味、變身為「北海道干貝/鮭魚卵/薑汁番茄凍」。

滋味讓人一亮的熱前菜「澳洲龍蝦/法國魚子醬/扁魚白菜醬」，吃到了近似台味小吃白菜滷的風味。以麻婆豆腐為靈感的「鹽味豆花/炙烤豆腐/豆瓣豚油」，在湯匙勺起鹽味嫩豆花、入口當下超驚喜。

此外，另有呼應海鮮粥」的「南非鮑魚/海參/魚肝醬/台南牛奶皇后香米」。還有上菜前秀以噴煙的「深海圓鱈/黃豆酥/花椒魚汁」，解構自香中帶麻的豆酥鱈魚。主餐「日本F1國產牛/三星蔥/焦化洋蔥」是蔥爆牛肉的升級版，一旁佐以焦化洋蔥泥櫛瓜與醃製紫洋蔥，爽口解膩，也常出家鄉的熟悉味。

最後以「甘冰話」畫下甜蜜的句點，取自記憶裡古早味冰店，將帶濃郁焙香與微苦甜味的焦糖冰作為基底，堆疊糖漬鳳梨、哈密瓜、水梨、煙燻蜜餞、芒果鳳梨冰淇淋及寒天琥珀糖，清涼甘甜。

台南晶英無隅「敘家常」的「北海道干貝/鮭魚卵/薑汁番茄凍」。圖/台南晶英提供
台南晶英無隅「敘家常」的「北海道干貝/鮭魚卵/薑汁番茄凍」。圖/台南晶英提供
（左起）台北晶華酒店總經理吳偉正、台南晶英總經理李靖文，以及主廚葉書竣。記者羅建怡/攝影
（左起）台北晶華酒店總經理吳偉正、台南晶英總經理李靖文，以及主廚葉書竣。記者羅建怡/攝影
解構自香中帶麻豆酥鱈魚的「深海圓鱈/黃豆酥/花椒魚汁」。記者羅建怡/攝影
解構自香中帶麻豆酥鱈魚的「深海圓鱈/黃豆酥/花椒魚汁」。記者羅建怡/攝影
主餐「日本F1國產牛/三星蔥/焦化洋蔥」。圖/台南晶英提供
主餐「日本F1國產牛/三星蔥/焦化洋蔥」。圖/台南晶英提供
靈感來自南部獨有的西瓜綿虱目魚湯的「芒果青虱目魚」。記者羅建怡/攝影
靈感來自南部獨有的西瓜綿虱目魚湯的「芒果青虱目魚」。記者羅建怡/攝影
致敬國民料理鳳梨蝦球的「鳳梨無毒蝦」。記者羅建怡/攝影
致敬國民料理鳳梨蝦球的「鳳梨無毒蝦」。記者羅建怡/攝影
熱前菜「澳洲龍蝦/法國魚子醬/扁魚白菜醬」。圖/台南晶英提供
熱前菜「澳洲龍蝦/法國魚子醬/扁魚白菜醬」。圖/台南晶英提供
「深海圓鱈/黃豆酥/花椒魚汁」上桌前的噴煙秀。記者羅建怡/攝影
「深海圓鱈/黃豆酥/花椒魚汁」上桌前的噴煙秀。記者羅建怡/攝影

料理 鳳梨 洋蔥

延伸閱讀

影／丹娜絲颱風加西南氣流帶來雨量 屏東鳳梨泡在水裡

連日豪雨...屏東農損逾9千萬 鳳梨、香蕉最嚴重

情侶吃鐵板燒龍蝦干貝狂上菜！他嫉妒心爆發「秋什麼」 下秒火氣全消

才街頭遭開槍...網紅鳳梨深夜入院！吐人生感悟「有人陪你一段就下車了」

相關新聞

一日限定！「無隅」 首次客座台北晶華Robin's鐵板燒

僅一日限定、20個席次，早已預約額滿。這是來自台南晶英絕美的無國界料理餐廳「無隅」，首次客座台北晶華Robin's鐵板燒...

華航攜手知名泰奶廠牌及台灣手搖飲 8月起機上供應

中華航空與泰國國民茶飲品牌 ChaTraMue合作，未來自曼谷出發飛往台北及高雄的全艙等旅客都能品味來自泰國的經典「泰式...

全台業界首創 遠傳全面開放漫遊VoLTE服務

遠傳電信（4904）表示，全球3G網路逐步退場，VoLTE已成國際通訊主流，如果旅遊當地已無3G網路，以往在沒申辦原號漫...

LV男裝膠囊系列FALL 常春藤學院風的monogram變奏

將於2025年9月11日上市的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026春夏男裝膠囊系列FALL，是202...

爭鮮「連10天多送1盤」！3款「鮭魚肚、鮭魚新品」全新上桌

即將邁入30週年的「爭鮮」，今夏以經典的「鮭魚」為靈感，推出「極上鮭肚盛」、「火山鮭魚盛」、「鮮鮭五豪盛」等3款新品，為...

《鬼滅之刃》全員集結 三井OUTLET北中南主題裝置與鬼殺隊一起特訓

隨著劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章猗窩座再襲》8月8日將在台上映，《鬼滅之刃》全員在MITSUI OUTLET PA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。