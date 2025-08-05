一日限定！「無隅」 首次客座台北晶華Robin's鐵板燒

僅一日限定、20個席次，早已預約額滿。這是來自台南晶英絕美的無國界料理餐廳「無隅」，首次客座台北晶華Robin's鐵板燒。今日餐廳主廚葉書竣（Jamie）帶領團隊北上，於台北晶華二樓Robin’s鐵板燒重現廣受歡迎的「敘家常」套餐，饕客在鐵板燒劇場中，品味家的溫度與料理的驚喜。

台南晶英酒店總經理李靖文感性重述「無隅」的由來。她說，當時正值疫情、看不到希望之際，突然一道光：「沒有什麼是不可能的」，當下決定將咖啡館轉為實驗室，「無隅」意為無邊界，不只餐飲創新、也是培育人才的基地。「直到近年找到方向，就是以法式手法、演繹台式料理的風味。」

「無隅」僅24個座位，漸層的海藍色桌面、拼接起來如浪般翻滾。即起至10月底限定的「敘家常」菜單，以熟悉的家常菜開場，像是金銅色湯匙盛裝的「梅香水晶雞」，重組在地知名的梅子雞料理。還有靈感來自南部獨有的西瓜綿虱目魚湯的「芒果青虱目魚」、致敬國民料理鳳梨蝦球的「鳳梨無毒蝦」。甚至南台灣特有的薑汁番茄，也添以海味、變身為「北海道干貝/鮭魚卵/薑汁番茄凍」。

滋味讓人一亮的熱前菜「澳洲龍蝦/法國魚子醬/扁魚白菜醬」，吃到了近似台味小吃白菜滷的風味。以麻婆豆腐為靈感的「鹽味豆花/炙烤豆腐/豆瓣豚油」，在湯匙勺起鹽味嫩豆花、入口當下超驚喜。

此外，另有呼應海鮮粥」的「南非鮑魚/海參/魚肝醬/台南牛奶皇后香米」。還有上菜前秀以噴煙的「深海圓鱈/黃豆酥/花椒魚汁」，解構自香中帶麻的豆酥鱈魚。主餐「日本F1國產牛/三星蔥/焦化洋蔥」是蔥爆牛肉的升級版，一旁佐以焦化洋蔥泥櫛瓜與醃製紫洋蔥，爽口解膩，也常出家鄉的熟悉味。