華航攜手知名泰奶廠牌及台灣手搖飲 8月起機上供應

中華航空與泰國國民茶飲品牌 ChaTraMue合作，未來自曼谷出發飛往台北及高雄的全艙等旅客都能品味來自泰國的經典「泰式奶茶 (Thai Tea) 」。另外，台味手搖飲也同步上線，台北往返美、加、歐、澳航線的豪華商務艙與美、加、歐航線的豪華經濟艙，將提供Sharetea歇腳亭「黑糖珍珠鮮奶茶」及「百香果珍珠氣泡飲」，為旅客打造多層次口感的飲品新體驗。

華航表示，Sharetea歇腳亭成立於1992年，位居台灣原創手搖飲文化的始祖之列，目前全球門市有500家，已成為世界知名的台灣手搖飲品牌之一。其黑糖珍珠鮮奶茶選用在地新鮮牛乳，淡淡紅茶香融合醇香鮮乳，配上Q彈的黑糖蜜漬珍珠，讓人回味無窮；百香果珍珠氣泡飲則酸甜爽口，每喝一口都沁涼。

8 月 10 日起自台北出發美、加、歐、澳航線的豪華商務艙與美、加、歐航線的豪華經濟艙，將供應「黑糖珍珠鮮奶茶」，回程則提供「百香果珍珠氣泡飲」。

華航指出，本次攜手泰奶第一品牌ChaTraMue展開跨國合作，同時也是該品牌首次進軍航空通路；招牌的泰式奶茶，口感香濃滑順，不只象徵當地的飲食文化與日常生活，更是遊客最喜愛的代表性飲品。

8 月 18 日起，限定曼谷出發飛往台北及高雄的航班全艙等供應，讓旅客在旅途中即可品嚐道地風味，滿足不論是正要結束旅程，或者正要展開新旅途，這杯充滿文化記憶的泰式奶茶，都為旅客增添了一份專屬於味覺的儀式感。