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全台業界首創 遠傳全面開放漫遊VoLTE服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信。圖／遠傳電信提供
遠傳電信。圖／遠傳電信提供

遠傳電信（4904）表示，全球3G網路逐步退場，VoLTE已成國際通訊主流，如果旅遊當地已無3G網路，以往在沒申辦原號漫遊的情況下，將接收不到簡訊與來電。遠傳宣布，領先業界，不同於其他業者需購買漫遊上網方案才能使用VoLTE，主動全面開放漫遊VoLTE語音功能，為台灣業界首創，讓用戶在海外均能享受不中斷的通訊體驗。搭配遠傳優惠漫遊上網方案，更能一次滿足語音、簡訊及上網需求，個人旅遊或商務出差都更加安心與便利。

遠傳觀察近期出國漫遊服務調查，不少用戶反映，出國時因當地3G網路關閉，導致原號無法收發簡訊或接聽來電，進而錯失銀行OTP驗證、行動支付等重要服務，造成旅途上的不便。為解決此痛點，遠傳率先全面開啟「國際漫遊VoLTE服務」，出國時只要打開手機的VoLTE開關，不需任何申請就可以收發簡訊或打電話，跟在國內使用行為一樣，如果再搭配申請遠傳的漫遊上網優惠方案，讓你在國外上網更暢行無阻，隨時聯絡超方便。

遠傳強調，此舉不僅是技術上的領先，更是遠傳對用戶承諾的實踐。使用這項服務的設定也相當簡單，iOS 最新版的用戶已設定預設開啟；Android用戶在支援VoLTE功能的手機上，手機點選「設定」、「行動網路」、「啟用VoLTE」即可，遠傳網站「漫遊懶人包」都有步驟說明。收費部分，接收簡訊免費，其他則依各國VoLTE語音與簡訊定價收費。

針對不同漫遊族群需求，遠傳強調，漫遊產品服務面面俱到，也提供多項優惠，8月31日前「日本計日型」限時優惠一天僅149元，還有亞洲/跨洲/日本定量包的加1元多1GB的限時優惠活動；提供亞洲熱門國家韓國、新加坡、越南等12國的「亞洲定量包」優惠一天10元起、全球98個國家與重要轉機點的「跨洲多國定量包」12GB優惠價990元；最新的「中港澳定量包」15GB也有優惠價只要588元。8月31日前申辦原號漫遊上網方案，再加碼抽價值3萬元的沖繩石垣島郵輪雙人行獎項。

VoLTE 漫遊 遠傳電信

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