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LV男裝膠囊系列FALL 常春藤學院風的monogram變奏

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Monogram Héritage系列以綠色帆布包款搭配學院風格的藍色或紅色條紋。圖／路易威登提供
Monogram Héritage系列以綠色帆布包款搭配學院風格的藍色或紅色條紋。圖／路易威登提供

將於2025年9月11日上市的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026春夏男裝膠囊系列FALL，是2026春夏男裝系列的前導企畫，展現跨季穿搭的風格，其靈感源自於經典常春藤盟校學院風格穿搭的演變。本系列以此為出發，塑造出具有划船運動美學的型男時尚。

整體配色取材自傳統紳士衣櫥中低飽和的柔和色調，搭配經典大學旗幟的鮮明色彩，並巧妙地將長春藤聯盟的徽章與路易威登的標誌拼接成嶄新的圖案。融合品牌傳統與學院風格的Monogram Tartan圖案，以米色系與藍色系的緹花工藝呈現在服裝上，並條文形式為外套注入運動風格。服裝上的大型Monogram Seeds圖案，融合了品牌的花卉標誌與 Damier格紋的粒紋紋理，透過顏料印刷、雷射雕刻與鍊式刺繡等多樣工藝呈現。其他單品則點綴LV Club Flags校旗圖案刺繡，或LV Crests學院徽章。

配件、珠寶同樣裝飾LV Club和Monogram Heritage圖案，輕盈的鞋履則巧妙地遊走於學院、工裝與運動風格之間。LV Oxford小牛皮鞋輕盈、靈活，LV Remix系列推出採用Monogram緹花布料搭配素面小牛皮材質的踝靴、帆船鞋、和素面小牛皮的瑪莉珍鞋款。經典的LV Classic運動鞋換上了牛巴戈皮革，LV Trainer運動鞋則推出學院風配色的穿孔皮革款。

包款部分，以綠色帆布包款搭配學院風格的藍色或紅色條紋的Monogram Héritage系列出現在Satchel Messenger、Trio Messenger、Keepall 25、Keepall 55、Rush Bumbag與Horizon 55拉桿箱及多款小型皮具上，並提供個人化客製服務。特別版麂皮Monogram壓印圖案Speedy P9包，附有兩條可以纏繞手把的絲巾。海龜造型錢包和吊飾猶如吉祥物，還有橄欖球造型Monogram小包，向常春藤名校的運動精神致敬。

外套裝飾運動風格的Monogram Heritage條紋圖案。圖／路易威登提供
外套裝飾運動風格的Monogram Heritage條紋圖案。圖／路易威登提供
外套裝飾運動風格的Monogram Heritage條紋圖案。圖／路易威登提供
外套裝飾運動風格的Monogram Heritage條紋圖案。圖／路易威登提供
素面小牛皮的瑪莉珍鞋款採用超輕盈的橡膠鞋底。圖／路易威登提供
素面小牛皮的瑪莉珍鞋款採用超輕盈的橡膠鞋底。圖／路易威登提供
採用雙面設計的Monogram Heritage緹花圍巾，一側為傳統標誌圖案，另一側為單色調。圖／路易威登提供
採用雙面設計的Monogram Heritage緹花圍巾，一側為傳統標誌圖案，另一側為單色調。圖／路易威登提供
融合品牌傳統與學院風格的Monogram Tartan圖案，採用同色系的緹花工藝製作。圖／路易威登提供
融合品牌傳統與學院風格的Monogram Tartan圖案，採用同色系的緹花工藝製作。圖／路易威登提供
別具特色的麂皮Speedy P9包，壓印著Monogram花卉圖案，並附有兩條可以纏繞手把的絲巾。圖／路易威登提供
別具特色的麂皮Speedy P9包，壓印著Monogram花卉圖案，並附有兩條可以纏繞手把的絲巾。圖／路易威登提供

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