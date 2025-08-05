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爭鮮「連10天多送1盤」！3款「鮭魚肚、鮭魚新品」全新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
爭鮮標榜以「挪威空運直送」的方式，每週6日配送新鮮鮭魚來台。記者陳睿中／攝影
爭鮮標榜以「挪威空運直送」的方式，每週6日配送新鮮鮭魚來台。記者陳睿中／攝影

即將邁入30週年的「爭鮮」，今夏以經典的「鮭魚」為靈感，推出「極上鮭肚盛」、「火山鮭魚盛」、「鮮鮭五豪盛」等3款新品，為鮭魚愛好者帶來更豐富的選擇。8月8日起，凡點購任一鮭魚新品，還加碼贈送「30元抵用券」，等於再送一盤。

爭鮮標榜以「挪威空運直送」的方式，每週6日配送新鮮鮭魚來台，並且成為台灣消費者青睞的人氣商品，每年門市銷售量可超過3,000萬盤，高度堆疊超過1,300座台北101大樓，其中又以「鮭魚壽司、焦糖鮭魚、極鮮生魚片、烤鮭魚肚、蒜香乳酪燒鮭」最為熱銷。另外還有「鮭親子手卷」、「起士鮭蝦好合」等創意餐點。

今年夏天，爭鮮、爭鮮PLUS新推出3款鮭魚系餐點。其中「極上鮭肚盛」嚴選口感肥美、入口即化的鮭魚肚，每份150元；「火山鮭魚盛」層層堆疊鮭魚與鮭魚卵，一次享受兩種鮮美滋味，每份150元；「鮮鮭五豪盛」則是規劃5片鮮嫩鮭魚切片，帶來大大滿足感，每份150元。主打外帶的「爭鮮gogo」也提供焦糖鮭雙享、雙鮭丼、鮭魚滿貫等餐盒，方便民眾輕鬆享用。

8月8日至8月17日期間，凡於全台爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市選購任一鮭魚新品，即可獲得「30元抵用券」1張，可於8月18日至8月31日期間折抵消費，全台門市同步開跑。

火山鮭魚盛，每份150元。記者陳睿中／攝影
火山鮭魚盛，每份150元。記者陳睿中／攝影
「鮭親子手卷」為爭鮮的鮭魚系人氣餐點之一。記者陳睿中／攝影
「鮭親子手卷」為爭鮮的鮭魚系人氣餐點之一。記者陳睿中／攝影
鮮鮭五豪盛，每份150元。記者陳睿中／攝影
鮮鮭五豪盛，每份150元。記者陳睿中／攝影
主打外帶的「爭鮮gogo」提供焦糖鮭雙享、雙鮭丼、鮭魚滿貫等餐盒，方便民眾輕鬆享用鮭魚。記者陳睿中／攝影
主打外帶的「爭鮮gogo」提供焦糖鮭雙享、雙鮭丼、鮭魚滿貫等餐盒，方便民眾輕鬆享用鮭魚。記者陳睿中／攝影
極上鮭肚盛，每份150元。記者陳睿中／攝影
極上鮭肚盛，每份150元。記者陳睿中／攝影

鮭魚 爭鮮 迴轉壽司

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