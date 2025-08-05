《鬼滅之刃》全員集結 三井OUTLET北中南主題裝置與鬼殺隊一起特訓

隨著劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章猗窩座再襲》8月8日將在台上映，《鬼滅之刃》全員在MITSUI OUTLET PARK北中南集結，MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南聯合打造全台規模最大的《鬼滅之刃》造景，融合互動裝置與經典訓練場景，呈現主角群與「柱」們的熱血訓練。

林口店部分，一館中央廣場「五柱燈庭‧心技映照之院」以日式燈籠交織出光影，可轉動燈箱與五位「柱」合影。「風蛇修練場」呈現訓練場景，能模仿風柱揮刀挑戰。「岩柱的力之試煉」展現岩柱的堅毅精神，將手搭上趣味滾石裝置，測試自己的力量值。Ⅱ館東側廣場更有高達3米的「蛇柱」超萌氣偶，不要錯過。

台中港店於南四口推出多個場景，「全集中訓練」一次集結炭治郎、禰豆子、善逸與伊之助，一次與四大主角合影。「胡蝶忍的蝶屋」按下按鈕可啟動互動機制，為受傷隊員補充元氣。「上弦挑戰」呈現無限城場景，上弦之鬼與鬼舞辻無慘現身其中。南二口還有高達3米的「水柱」氣偶，可近距離感受水柱的沉穩氣場。

台南店呈現多個經典特訓場景，「霞柱時透無一郎─訓練場」結合木格窗與和式小屋元素，可與霞柱一起拍下訓練合照。「戀柱甘露寺蜜璃─柔軟度訓練」設有可愛又具挑戰性的坐姿體前彎裝置，體驗戀柱驚人的柔軟度，館內也有3米高的「炭治郎」Q版氣偶，讓民眾共創夏日與鬼殺隊的記憶。