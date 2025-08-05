快訊

日本41.8℃史上最高溫，破紀錄猛暑成「全國氣象災害」

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

《鬼滅之刃》全員集結 三井OUTLET北中南主題裝置與鬼殺隊一起特訓

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南聯合打造全台規模最大的《鬼滅之刃》造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南聯合打造全台規模最大的《鬼滅之刃》造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

隨著劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章猗窩座再襲》8月8日將在台上映，《鬼滅之刃》全員在MITSUI OUTLET PARK北中南集結，MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南聯合打造全台規模最大的《鬼滅之刃》造景，融合互動裝置與經典訓練場景，呈現主角群與「柱」們的熱血訓練。

林口店部分，一館中央廣場「五柱燈庭‧心技映照之院」以日式燈籠交織出光影，可轉動燈箱與五位「柱」合影。「風修練場」呈現訓練場景，能模仿風柱揮刀挑戰。「岩柱的力之試煉」展現岩柱的堅毅精神，將手搭上趣味滾石裝置，測試自己的力量值。Ⅱ館東側廣場更有高達3米的「蛇柱」超萌氣偶，不要錯過。

台中港店於南四口推出多個場景，「全集中訓練」一次集結炭治郎、禰豆子、善逸與伊之助，一次與四大主角合影。「胡蝶忍的蝶屋」按下按鈕可啟動互動機制，為受傷隊員補充元氣。「上弦挑戰」呈現無限城場景，上弦之鬼與鬼舞辻無慘現身其中。南二口還有高達3米的「水柱」氣偶，可近距離感受水柱的沉穩氣場。

台南店呈現多個經典特訓場景，「霞柱時透無一郎─訓練場」結合木格窗與和式小屋元素，可與霞柱一起拍下訓練合照。「戀柱甘露寺蜜璃─柔軟度訓練」設有可愛又具挑戰性的坐姿體前彎裝置，體驗戀柱驚人的柔軟度，館內也有3米高的「炭治郎」Q版氣偶，讓民眾共創夏日與鬼殺隊的記憶。

林口店「五柱燈庭‧心技映照之院」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
林口店「五柱燈庭‧心技映照之院」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
林口店「岩柱的力之試煉」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
林口店「岩柱的力之試煉」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
林口店「風蛇修練場」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
林口店「風蛇修練場」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店水柱氣偶。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店水柱氣偶。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店「全集中訓練」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店「全集中訓練」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店「蟲之呼吸」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店「蟲之呼吸」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店「上弦挑戰」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店「上弦挑戰」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台南店Q版炭治郎氣偶。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台南店Q版炭治郎氣偶。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台南店《鬼滅之刃》最強集結造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台南店《鬼滅之刃》最強集結造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台南店「霞柱時透無一郎訓練場」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台南店「霞柱時透無一郎訓練場」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台南店「戀柱甘露寺蜜璃柔軟度訓練」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台南店「戀柱甘露寺蜜璃柔軟度訓練」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

台南 鬼滅之刃

延伸閱讀

全台最大《鬼滅之刃》造景登場！三大 OUTLET 聯手打造最強打卡熱點

上網謗服裝設計師溫慶珠賣「破衣服」 涉猥褻偶像男藝人下場慘了

中職／潘武雄客廳特訓 兩個兒子都解鎖超人力霸王主題日開球

台中港正式導入智慧有聲行人號誌 7月中旬驗收完成後啟用

相關新聞

《鬼滅之刃》全員集結 三井OUTLET北中南主題裝置與鬼殺隊一起特訓

隨著劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章猗窩座再襲》8月8日將在台上映，《鬼滅之刃》全員在MITSUI OUTLET PA...

LV男裝膠囊系列FALL 常春藤學院風的monogram變奏

將於2025年9月11日上市的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026春夏男裝膠囊系列FALL，是202...

爭鮮「連10天多送1盤」！3款「鮭魚肚、鮭魚新品」全新上桌

即將邁入30週年的「爭鮮」，今夏以經典的「鮭魚」為靈感，推出「極上鮭肚盛」、「火山鮭魚盛」、「鮮鮭五豪盛」等3款新品，為...

從傑尼斯偶像、演員到時尚人氣王！被LV愛上的「Number_i」平野紫耀8個小故事

平野紫耀（Sho Hirano），這個有著迷人笑容的男子，擁有「 漫畫走出來的全能偶像 稱號，從曾經的 #傑尼斯偶像 到...

《鬼滅之刃無限城篇》5大看點都在這！炭治郎再襲猗窩座情仇對決 百億票房登頂封神

現象級動畫《鬼滅之刃》，再度攻占大銀幕！劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》自7月18日在日本上映，首日以1...

日系珠寶AHKAH全新形象進駐微風信義 chandelier高級珠寶流光溢彩

創立於1997年的日本精緻珠寶品牌AHKAH，在2025年以全新品牌概念「Bring out brilliance綻放光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。