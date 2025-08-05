從傑尼斯偶像、演員到時尚人氣王！被LV愛上的「Number_i」平野紫耀8個小故事

平野紫耀（Sho Hirano），這個有著迷人笑容的男子，擁有「 漫畫走出來的全能偶像 稱號，從曾經的 #傑尼斯偶像 到戲劇、電影、綜藝裡的多樣面貌，是日本時下最受歡迎的偶像之一。他不僅成為Louis Vuitton（簡稱LV）、YSL BEAUTY的品牌大使，更曾為多個品牌站台、拍廣告，話題人氣與帶貨力相當驚人。

LV近年積極朝向年輕化靠攏，並推崇多元文化與跨界合作，強調「百變、獨特的時尚態度」，除了與韓國Stray Kids成員Felix密切合作，在日本則相中平野紫耀的獨特魅力與號召力，他的私服穿搭可以展現清新鄰家男孩風格，正式場合也能駕馭高級時裝的氣勢，他的穿搭與配件更經常成為粉絲追捧焦點。

這位日本新生代男神的8個小故事，讓平野紫耀除了外貌與才華，更多了幾分真誠與親和力，你也會跟LV一樣愛上他！

●天性害羞仍努力出道：

1997年1月29日出生的平野紫耀，小學二年級就開始學跳舞，國中二年級還練起特技，雖然個性內向怕生，小時候還曾因不敢在大家面前跳舞而大哭，但他還是憑藉突破自我的毅力，成功踏入演藝圈，並擄獲大票粉絲。

圖／翻攝自IG @sho_h_desyo

●漢字能力有點弱

平野紫耀曾在綜藝節目中提到，自己國中以前漢字能力非常差，連自己的名字「紫耀」都不會寫，都用平假名代替，也寫不出弟弟名字的漢字；讀大字報時也常因為看不懂漢字而緊張。

圖／翻攝自IG @sho_h_desyo

●第一部戲劇就是主角：

平野紫耀的第一部戲劇是2014年的《SHARK》，是講述樂團出道和描繪青春愛情的群像劇，他在劇中飾演主角倉田瑞希。成名作則是2018年的《花過天晴～花樣男子Next Season～》，他飾演的神樂木晴性格開朗積極且帶有天然呆，因詮釋鮮明而走紅。

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●登上美國Coachella音樂節：

2023年10月15日，平野紫耀與岸優太、神宮寺勇太組成新男團「Number_i」，展開新階段的演藝事業，還登上了美國Coachella音樂節，成為日系偶像少數進軍全球舞台並獲得肯定的代表。

圖／美聯社

●喜歡咬東西、到處留牙印

平野紫耀有個獨特的生活怪癖，就是愛咬東西，有段時間只要團員買了新東西，例如手機、防水袋、耳機、皮包等，他總會忍不住去咬一口，留下明顯牙印，成為他的「咬物專長」。

圖／翻攝自IG @sho_h_desyo

●率直反差萌：

平野紫耀有種天然呆反差萌的魅力，經常在綜藝節目說出令人意想不到的無厘頭言論，例如他的夢想是「想被印在鈔票上」、最愛的四字成語竟然是「入場無料（免費入場）」。

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●美妝帶貨力超強：

平野紫耀擔任YSL BEAUTY的品牌大使之後，經常在個人IG分享各種帥照，而他代言的唇膏銷量相較之前激增540倍，帶貨力超強！

圖／翻攝自IG @sho_h_desyo @yslbeauty 圖／翻攝自IG @sho_h_desyo @yslbeauty

●出任Louis Vuitton品牌大使：

平野紫耀以新一代時尚指標身分，接下LV品牌大使，並多次參與LV時裝週與相關活動，是日本男偶像在國際時尚圈中的一大突破。

圖／翻攝自IG @sho_h_desyo @louisvuitton