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《鬼滅之刃無限城篇》5大看點都在這！炭治郎再襲猗窩座情仇對決 百億票房登頂封神

聯合報／ 記者 闕志儒／即時報導
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／木棉花提供
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／木棉花提供

現象級動畫鬼滅之刃》，再度攻占大銀幕！劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》自7月18日在日本上映，首日以17億日圓票房刷新日本影史紀錄，短短17天更衝上176.3億日圓，真的只有鬼滅能超越鬼滅，完美修煉了「錢之呼吸」。這股「鬼滅狂潮」也將席捲台灣，日文配音版將於8月8日搶先上映，中文配音版則在8月15日登場，2D與IMAX同步推出。

本片劇情延續《柱訓練篇》，主角炭治郎與鬼殺隊九柱全面潛入鬼王無慘的根據地「無限城」，展開最終決戰。《鬼滅之刃 無限城篇》第1章重點，聚焦於上弦之三「猗窩座」再度登場，與鬼殺隊展開一場關乎正邪、情仇與命運的終極對決。以下整理5大必看亮點：

看點1：劇情延續＋最終戰揭幕

本作為動畫劇情直接延續，緊接《柱訓練篇》展開最終章，炭治郎與鬼殺隊集結迎戰鬼舞辻無慘，觀影前若能回顧《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》等關鍵篇章，肯定更能理解角色成長與劇情張力。

看點2：猗窩座再現，情仇對決再升級

那位讓所有粉絲意難平的「炎柱」煉獄杏壽郎，在《無限列車篇》與上弦之三猗窩座展開經典戰役，最後燃盡生命最後一道光，溫柔而堅強的設定，更是觸動廣大觀眾。這回再戰猗窩座，炭治郎已經過大幅修煉、升級，絕對是生死之戰，也是牽動「炎柱」的遺志與宿命對決。

看點3：動畫場景磅礴震撼

「無限城」的視覺設計，堪稱異次元級別，畫面構圖、戰鬥場面全面升級，甚至被觀眾形容「像走進動畫與現實交界」，堪稱系列最高水準製作。

看點4：人氣聲優＋歌姬雙重回歸

花江夏樹、鬼頭明里等人氣聲優全員回歸，歌姬Aimer與LiSA再度獻唱主題曲，讓視聽體驗達到高潮。官方也透露，聲優花江夏樹預計在8 月 23 日於台北場舉行見面感謝場。

看點5：特典活動＋票房紀錄再創巔峰

日本部分戲院場次甚至出現爆米花、可樂售罄的盛況，台灣上映亦將推出限定特典活動與特別場，絕對值得粉絲收藏朝聖。

本片為《無限城篇》3部曲的開端，未來將陸續推出第2、第3章，完整呈現炭治郎與鬼王無慘之間的最終對決。鬼殺隊最終命運即將揭曉，粉絲絕對不能錯過這場情感與戰鬥全面引爆的動畫巔峰！

【台灣上映資訊】

📍日文原音版上映：2025年8月8日（五）

📍中文配音版上映：2025年8月15日（五）

📍同步推出：2D、IMAX版本

📍級別：輔１２級（未滿十二歲之兒童不得觀賞）

📍片長：2小時35分鐘

📍雙主題曲：Aimer〈太陽が昇殘酷い世界〉LiSA〈殘酷な夜に輝け〉

「炎柱」煉獄杏壽郎。圖／遠傳friDay影音提供
「炎柱」煉獄杏壽郎。圖／遠傳friDay影音提供
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／木棉花提供
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／木棉花提供
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ
《鬼滅之刃 無限城篇 第一章：猗窩座再襲》即將在台上映。圖／摘自kimetsu_off Ｘ

動畫 日本 鬼滅之刃

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