日系珠寶AHKAH全新形象進駐微風信義 chandelier高級珠寶流光溢彩
創立於1997年的日本精緻珠寶品牌AHKAH，在2025年以全新品牌概念「Bring out brilliance綻放光芒」揭開嶄新篇章，台灣首間全新形象專門店也自即日起於微風信義店盛大揭幕，以品牌美學與藝術氛圍打造獨具魅力的沈浸式體驗。
「Bring out brilliance綻放光芒」意指珠寶不僅是外在裝飾，更是內在光芒的延伸與自我表達。AHKAH也在創意總監凱蒂希利爾（Katie Hillier）的帶領下，推出全新高級珠寶系列「chandelier」，為品牌蛻變的重要里程碑之作，風格兼具力量與柔美，體現AHKAH對藝術性與個人風格的全新詮釋。
本季主打珠寶作品「chandelier radiant耳骨夾」以優雅流暢的設計線條為特色，如流光瀑布般環繞耳際，細緻鑲嵌的鑽石網球鏈條隨配戴者身形律動靈動擺盪，折射出的光芒層層交織，展現鑽石的耀眼光芒。「chandelier sway grace耳環」則巧妙融合長方形切割與明亮式圓形切割兩種車工鑽石不同的火光，散發出現代感與感性兼具的迷人光采。
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