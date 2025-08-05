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日系珠寶AHKAH全新形象進駐微風信義 chandelier高級珠寶流光溢彩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星章若楠演繹AHKAH珠寶。圖／AHKAH提供
女星章若楠演繹AHKAH珠寶。圖／AHKAH提供

創立於1997年的日本精緻珠寶品牌AHKAH，在2025年以全新品牌概念「Bring out brilliance綻放光芒」揭開嶄新篇章，台灣首間全新形象專門店也自即日起於微風信義店盛大揭幕，以品牌美學與藝術氛圍打造獨具魅力的沈浸式體驗。

「Bring out brilliance綻放光芒」意指珠寶不僅是外在裝飾，更是內在光芒的延伸與自我表達。AHKAH也在創意總監凱蒂希利爾（Katie Hillier）的帶領下，推出全新高級珠寶系列「chandelier」，為品牌蛻變的重要里程碑之作，風格兼具力量與柔美，體現AHKAH對藝術性與個人風格的全新詮釋。

本季主打珠寶作品「chandelier radiant耳骨夾」以優雅流暢的設計線條為特色，如流光瀑布般環繞耳際，細緻鑲嵌的鑽石網球鏈條隨配戴者身形律動靈動擺盪，折射出的光芒層層交織，展現鑽石的耀眼光芒。「chandelier sway grace耳環」則巧妙融合長方形切割與明亮式圓形切割兩種車工鑽石不同的火光，散發出現代感與感性兼具的迷人光采。

AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石耳骨夾左耳款，69萬6,000元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石耳骨夾左耳款，69萬6,000元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier鉑金鑽石項鍊，81,600元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier鉑金鑽石項鍊，81,600元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier sway 18K黃金鑽石耳環右耳款，39,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier sway 18K黃金鑽石耳環右耳款，39,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石頸鍊，56萬8,000元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石頸鍊，56萬8,000元。圖／AHKAH提供
女星章若楠演繹AHKAH珠寶。圖／AHKAH提供
女星章若楠演繹AHKAH珠寶。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石耳環右耳款，59,200元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石耳環右耳款，59,200元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石單耳耳環左耳款，78,900元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石單耳耳環左耳款，78,900元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier sway 18K黃金鑽石耳環左耳款，81,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier sway 18K黃金鑽石耳環左耳款，81,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier sway 18K黃金鑽石頸鍊，47萬1,000元。圖／AHKAH提供
AHKAH signature chandelier sway 18K黃金鑽石頸鍊，47萬1,000元。圖／AHKAH提供

珠寶 品牌 鑽石

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