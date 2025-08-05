日系珠寶AHKAH全新形象進駐微風信義 chandelier高級珠寶流光溢彩

創立於1997年的日本精緻珠寶品牌AHKAH，在2025年以全新品牌概念「Bring out brilliance綻放光芒」揭開嶄新篇章，台灣首間全新形象專門店也自即日起於微風信義店盛大揭幕，以品牌美學與藝術氛圍打造獨具魅力的沈浸式體驗。

「Bring out brilliance綻放光芒」意指珠寶不僅是外在裝飾，更是內在光芒的延伸與自我表達。AHKAH也在創意總監凱蒂希利爾（Katie Hillier）的帶領下，推出全新高級珠寶系列「chandelier」，為品牌蛻變的重要里程碑之作，風格兼具力量與柔美，體現AHKAH對藝術性與個人風格的全新詮釋。