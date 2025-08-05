Loro Piana七夕系列 小羊咩咩和熊貓玩偶又甜又可愛
Loro Piana針對七夕情人節推出歌頌浪漫相伴時刻和深情愛意的限量系列服飾與配件，以米色、灰色和海軍藍色等柔和色調組成主要視覺，取材自新藝術風格的 Loro Piana Whisper 花朵圖案則貫穿各式女裝單品，出現在不同材質的服飾與配件上。以純亞麻平織面料製成的Gargano T恤更面料中注入蘆薈成分，穿著起來倍感柔滑。男裝也都以頂級羊絨和棉花製作，採用能靈活配合身體動作的寬鬆休閒剪裁。
Loro Piana Whisper花朵元素亦融入配件的設計，Extra Double項鍊、經典Extra Pocket L19和Extra Bag L27包款都裝飾手工花朵琺瑯吊飾，包款均以柔軟小牛皮和充滿夏季感的面料製作而成，包括亞麻和夏季柞蠶絲面料。另外還有以皮草效果的羊絨和真絲製作的Cuddly Panda Tieband Whisper絨毛玩偶，既浪漫又甜蜜。
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