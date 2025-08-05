全台最大《鬼滅之刃》造景登場！三大 OUTLET 聯手打造最強打卡熱點

全台規模最大的《鬼滅之刃》最強集結主題造景，即將熱血登場！8月1日~9月28日期間，MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港、台南 聯合打造沉浸式造景，融合互動裝置與經典訓練場景，完整還原主角群與「柱」們的熱血訓練。

造景展出陣容更為全台最強，集結10位主角人形立牌，全陣容一次到齊，邀請粉絲在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映前，體驗鬼殺隊出擊前的戰鬥氛圍，打造今年夏天最不容錯過的拍照熱點。

活動期間可參加「打卡集章任務」，只要指定地點集滿印章，並於打卡區拍照上傳至活動貼文，即可獲得專屬海報１份。現場同步推出「四款限量主題贈品」，等你搶先收藏。此外，炭治郎與禰豆子也將於MITSUI OUTLET PARK三據點接力舉辦「人偶見面會」，與粉絲近距離互動。

林口店打造多處沉浸式打卡亮點，其中Ⅰ館中央廣場「五柱燈庭‧心技映照之院」以日式燈籠交織出光影，顧客可轉動燈箱與五位「柱」合影。「風蛇修練場」呈現訓練場景，顧客能模仿風柱揮刀挑戰，看看是否能精準擊中木樁凹槽，也能感受蛇柱的靈巧身法！「岩柱的力之試煉」展現岩柱的堅毅精神，將手搭上趣味滾石裝置，還能測試自己的力量值。Ⅱ館東側廣場更有高達3米的「蛇柱」超萌氣偶，是絕對不容錯過的打卡點。

台中港店於南四口推出多個人氣場景，「全集中訓練」一次集結炭治郎、禰豆子、善逸與伊之助，讓顧客像是化身鬼殺隊員一起合影。「胡蝶忍的蝶屋」按下按鈕即可啟動互動機制，為受傷隊員補充元氣。「上弦挑戰」則呈現無限城的震撼場景，上弦之鬼與鬼舞辻無慘現身其中，讓人彷彿置身動畫中的迎戰瞬間。南二口還有高達3米的「水柱」氣偶，顧客可近距離感受水柱的沉穩堅定氣場。