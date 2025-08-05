宏碁「Acer Day 2025」亞太區同步登場 新品連發購機就抽Switch 2

宏碁年度盛事「Acer Day 2025」正式啟動，今年以「#BreakALimit」為主題，鼓勵大眾透過科技挑戰自我、突破極限。邁入第9年的「Acer Day」於亞太區多國同步登場，透過一系列互動活動與專屬優惠，強化品牌與消費者之間的連結。

「#BreakALimit」不僅是一句口號，更是宏碁對消費者的承諾。宏碁認為，在科技的協助下，每個人都有機會跨越生活與工作的重重關卡，發揮最大潛能。今年活動更攜手運動品牌合作，將運動強調的紀律與突破精神結合科技，倡導積極、高效的生活型態。

宏碁泛亞區營運總部總經理侯知遠表示：「『Acer Day 2025』是一場鼓勵突破自我的慶典。我們希望透過『#BreakALimit』主題，帶動更多人走出舒適圈，在宏碁創新技術的支持下，探索新的可能性。而與跨界品牌的合作，也展現宏碁持續推動創新與亞太社群活力的努力。」

Acer Day在台灣也推出多項夏季優惠，即日起至8月17日止，凡購買指定款Acer筆電、桌機、螢幕、投影機或平板電腦，並完成登錄，即可週週抽任天堂Switch 2與行動投影機，同時，綁定Acer × Predator LINE官方帳號最高再享LINE Points 1,500點回饋。