聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁「Acer Day 2025」亞太區同步登場 新品連發購機就抽Switch 2
宏碁年度盛事「Acer Day 2025」正式啟動，今年以「#BreakALimit」為主題，鼓勵大眾透過科技挑戰自我、突破極限。邁入第9年的「Acer Day」於亞太區多國同步登場，透過一系列互動活動與專屬優惠，強化品牌與消費者之間的連結。
「#BreakALimit」不僅是一句口號，更是宏碁對消費者的承諾。宏碁認為，在科技的協助下，每個人都有機會跨越生活與工作的重重關卡，發揮最大潛能。今年活動更攜手運動品牌合作，將運動強調的紀律與突破精神結合科技，倡導積極、高效的生活型態。
宏碁泛亞區營運總部總經理侯知遠表示：「『Acer Day 2025』是一場鼓勵突破自我的慶典。我們希望透過『#BreakALimit』主題，帶動更多人走出舒適圈，在宏碁創新技術的支持下，探索新的可能性。而與跨界品牌的合作，也展現宏碁持續推動創新與亞太社群活力的努力。」
Acer Day在台灣也推出多項夏季優惠，即日起至8月17日止，凡購買指定款Acer筆電、桌機、螢幕、投影機或平板電腦，並完成登錄，即可週週抽任天堂Switch 2與行動投影機，同時，綁定Acer × Predator LINE官方帳號最高再享LINE Points 1,500點回饋。
本次活動宏碁也同步推出多款新品，包括針對行動工作者打造的Swift Edge 14 AI輕薄高效筆電，以及專為創作者和電競玩家設計的Predator Helios Neo 16 AI與Predator Triton 14 AI電競筆電。此外，還有專為學生和家庭設計的Iconia Tab A11平板電腦，以及支援Wi-Fi 7的無線網卡、可攜式螢幕等多元新品，全面滿足不同使用者的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言