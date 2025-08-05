快訊

國家級警報響！雙北雨彈升級「豪雨特報」 氣象署：慎防冰雹、雷擊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

17億威力彩得主現身！3寶爸面相有這特色 中獎第一件事：想買美債

聽新聞
0:00 / 0:00

俏皮的珍珠鞋跟和放大版項鍊斜背包！香奈兒2025/26秋冬形象重訪巴黎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）發表2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告，為即將即將於九月上市的該系列服飾配件暖身。此形象廣告由攝影師Mikael Jansson掌鏡，捕捉模特兒Mona Tougaard於黑白色調的巴黎街頭自在率性的身影，宛如電影場景般的造型，透過這座時尚都市的景致突顯出輪廓的大膽存在感、細膩的材質對比，以及斜紋軟呢斑斕耀眼的光澤。

香奈兒經典符碼的尺寸、長度與比例變化，是2025/26秋冬高級時裝的設計主題，全系列彷彿一場錯視與幻覺的遊戲。所有各種不同尺寸的蝴蝶結、精緻線條、透視效果、錯視感斜紋軟呢、飄逸薄紗、單顆珍珠的高跟鞋，都被夢幻的手法彰顯出來。香奈兒的風格魅力，在不斷流動中持續蛻變煥新：巴黎街頭的露天咖啡座、人行道與奧斯曼建築、遠方隱約可見的艾菲爾鐵塔... 這些充滿生活氣息的背景，彰顯了俐落直線與垂直結構，完美襯托巴黎鵝卵石街道上如舞蹈般流動的身影 -- Mona Tougaard猶如百變女性風貌的縮影：率性、浪漫、充滿力量。

經過重新解構的黑色斜紋軟呢披風巧妙融入外套袖口細節，內搭細肩帶迷你洋裝；繡飾亮片的斜紋軟呢薄紗背心，與白色領口襯衫創造出細膩層次；色彩方面，光線在斜紋軟呢上流轉 – 金黃色調三件式套裝搭配對比色系的辮飾緄邊，裙子疊搭長褲穿著；在飾有荷葉邊與珠寶鈕釦的亮面皮革外套上，亦可看見光影掠過所展現的質地光澤。

每一張影像皆訴說著香奈兒重新詮釋品牌符碼的故事。珍珠、蝴蝶結與鍊帶以意想不到的方式被放大或縮小，讓配件變成視覺焦點，例如讓人目不轉睛的絲絨蝴蝶結踝靴、印有雙C標誌的珍珠造型鞋跟白色短靴、手套和帽子也以斜紋軟呢打造、巨型珍珠串鍊化身為斜背包、珍珠造型手提包則宛如一枚放大的珍珠戒指，呼應讓珠寶變成裝飾物件的概念。

蝴蝶結無疑是貫穿本季設計的重要元素，除了裝飾在襯衫和洋裝衣領與袖口，也點綴了包款和鞋履，還有蝴蝶結造型的大型托特包，裝飾充滿幾何元素的超大鍊帶；多功能包款可肩背或手提，尺寸有大有小，亦可延伸為金屬光版本。層層交疊的長項鍊綴以水鑽或珠飾，在為這系列形象廣告注入律動節奏與閃耀光澤。

裝飾蝴蝶結的小型黑色翻蓋包。圖／香奈兒提供
裝飾蝴蝶結的小型黑色翻蓋包。圖／香奈兒提供
多層皮穿鍊與珍珠造型手鍊。圖／香奈兒提供
多層皮穿鍊與珍珠造型手鍊。圖／香奈兒提供
黑色絲絨蝴蝶結踝靴。圖／香奈兒提供
黑色絲絨蝴蝶結踝靴。圖／香奈兒提供
模特兒Mona Tougaard手提蝴蝶結造型的大型托特包。圖／香奈兒提供
模特兒Mona Tougaard手提蝴蝶結造型的大型托特包。圖／香奈兒提供
珍珠串鏈造型斜背包。圖／香奈兒提供
珍珠串鏈造型斜背包。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告以黑白色調的巴黎為背景。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告以黑白色調的巴黎為背景。圖／香奈兒提供
黑色蝴蝶結造型皮革肩背包。圖／香奈兒提供
黑色蝴蝶結造型皮革肩背包。圖／香奈兒提供
蝴蝶結造型丹寧托特包。圖／香奈兒提供
蝴蝶結造型丹寧托特包。圖／香奈兒提供
菱格紋紅色皮革翻蓋包。圖／香奈兒提供
菱格紋紅色皮革翻蓋包。圖／香奈兒提供
模特兒Mona Tougaard擔綱演出香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告。圖／香奈兒提供
模特兒Mona Tougaard擔綱演出香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告。圖／香奈兒提供
模特兒Mona Tougaard演繹巨型珍珠串鍊斜背包。圖／香奈兒提供
模特兒Mona Tougaard演繹巨型珍珠串鍊斜背包。圖／香奈兒提供
紅色方形肩背包。圖／香奈兒提供
紅色方形肩背包。圖／香奈兒提供
黑色球形肩背包。圖／香奈兒提供
黑色球形肩背包。圖／香奈兒提供
粉色漸層鏡片墨鏡。圖／香奈兒提供
粉色漸層鏡片墨鏡。圖／香奈兒提供
鉛筆造型金色手環。圖／香奈兒提供
鉛筆造型金色手環。圖／香奈兒提供
珍珠造型鞋跟白色短靴。圖／香奈兒提供
珍珠造型鞋跟白色短靴。圖／香奈兒提供
縫紉用品造型項鍊。圖／香奈兒提供
縫紉用品造型項鍊。圖／香奈兒提供
黑色斜紋軟呢圓形帽子。圖／香奈兒提供
黑色斜紋軟呢圓形帽子。圖／香奈兒提供
珍珠造型手拿包。圖／香奈兒提供
珍珠造型手拿包。圖／香奈兒提供
珍珠造型鞋跟黑色瑪莉珍鞋。圖／香奈兒提供
珍珠造型鞋跟黑色瑪莉珍鞋。圖／香奈兒提供
菱格紋咖啡色皮革多功能包款。圖／香奈兒提供
菱格紋咖啡色皮革多功能包款。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告由知名攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告由知名攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
串珠造型手鍊。圖／香奈兒提供
串珠造型手鍊。圖／香奈兒提供

珍珠 蝴蝶 香奈兒

延伸閱讀

昆凌戴鑽石翅膀、桂綸鎂彗星加持 共賞香奈兒Reach For the Stars珠寶

《請回答1988》珍珠長大了！14歲金雪成績優異 東龍爸曬照感性迎10週年

不愧是有黑卡的男人！權志龍「一言不合就送165萬名牌項鍊」 給舞者 網嗨喊：現在應徵來得及嗎

香奈兒REACH FOR THE STARS年度頂級珠寶首度登台 三大經典圖騰交織

相關新聞

宏碁「Acer Day 2025」亞太區同步登場 新品連發購機就抽Switch 2

宏碁年度盛事「Acer Day 2025」正式啟動，今年以「#BreakALimit」為主題，鼓勵大眾透過科技挑戰自我、...

俏皮的珍珠鞋跟和放大版項鍊斜背包！香奈兒2025/26秋冬形象重訪巴黎

香奈兒（CHANEL）發表2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告，為即將即將於九月上市的該系列服飾配件暖身。此形象廣告由...

只賣3週！必勝客「黃金榴槤比薩」限時回歸 優惠價現省50元

炎炎夏日想要享受異國滋味嗎？「必勝客」自即日起再度推出「黃金榴槤比薩」，以獨特的榴槤風味，帶來滿滿的南洋風情；「SUBW...

一夜限定！林明健對決鄔海明 炸雞創作料理爭霸8月底開戰

由名廚林明健（Chef Kin）主理的Afterglo餐酒館，將於8月25日舉辦第五場「Cock Fight炸雞爭霸」，...

火山披薩大戰！達美樂正式提告 必勝客反擊「回應40個字」

同樣都推出「火山披薩」的「達美樂」與「必勝客」，近期不斷隔空交戰。達美樂在8月4日宣佈「火山披薩新計畫」，除了將每週推出...

百萬YouTuber阿滴不藏私教你高效工作流 這5個Mac設定、使用技巧學起來

從英文教學到多語學習、旅遊內容創作，頻道擁有近300萬訂閱的知名YouTuber阿滴，十多年來以獨特的知識型內容起家，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。