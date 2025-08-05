俏皮的珍珠鞋跟和放大版項鍊斜背包！香奈兒2025/26秋冬形象重訪巴黎

香奈兒（CHANEL）發表2025/26秋冬高級時裝系列形象廣告，為即將即將於九月上市的該系列服飾配件暖身。此形象廣告由攝影師Mikael Jansson掌鏡，捕捉模特兒Mona Tougaard於黑白色調的巴黎街頭自在率性的身影，宛如電影場景般的造型，透過這座時尚都市的景致突顯出輪廓的大膽存在感、細膩的材質對比，以及斜紋軟呢斑斕耀眼的光澤。

香奈兒經典符碼的尺寸、長度與比例變化，是2025/26秋冬高級時裝的設計主題，全系列彷彿一場錯視與幻覺的遊戲。所有各種不同尺寸的蝴蝶結、精緻線條、透視效果、錯視感斜紋軟呢、飄逸薄紗、單顆珍珠的高跟鞋，都被夢幻的手法彰顯出來。香奈兒的風格魅力，在不斷流動中持續蛻變煥新：巴黎街頭的露天咖啡座、人行道與奧斯曼建築、遠方隱約可見的艾菲爾鐵塔... 這些充滿生活氣息的背景，彰顯了俐落直線與垂直結構，完美襯托巴黎鵝卵石街道上如舞蹈般流動的身影 -- Mona Tougaard猶如百變女性風貌的縮影：率性、浪漫、充滿力量。

經過重新解構的黑色斜紋軟呢披風巧妙融入外套袖口細節，內搭細肩帶迷你洋裝；繡飾亮片的斜紋軟呢薄紗背心，與白色領口襯衫創造出細膩層次；色彩方面，光線在斜紋軟呢上流轉 – 金黃色調三件式套裝搭配對比色系的辮飾緄邊，裙子疊搭長褲穿著；在飾有荷葉邊與珠寶鈕釦的亮面皮革外套上，亦可看見光影掠過所展現的質地光澤。

每一張影像皆訴說著香奈兒重新詮釋品牌符碼的故事。珍珠、蝴蝶結與鍊帶以意想不到的方式被放大或縮小，讓配件變成視覺焦點，例如讓人目不轉睛的絲絨蝴蝶結踝靴、印有雙C標誌的珍珠造型鞋跟白色短靴、手套和帽子也以斜紋軟呢打造、巨型珍珠串鍊化身為斜背包、珍珠造型手提包則宛如一枚放大的珍珠戒指，呼應讓珠寶變成裝飾物件的概念。