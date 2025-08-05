華航機上餐飲服務再創新 知名泰奶登機、黑糖珍奶也伴飛

華航機上餐飲服務再掀新潮，首推飲品跨國合作，將泰國國民茶飲品牌 ChaTraMue 的「泰式奶茶 (Thai Tea) 」躍上雲端，未來自曼谷出發飛往台北及高雄的全艙等旅客都能品味來自泰國的經典風味。8 月 10 日起 台灣原創飲品伴飛 珍奶端萬呎高空，手標泰奶 8 月 18 日起曼谷限定上線 橘紅色聖品機艙消暑

台味手搖飲也同步上線，台北往返美、加、歐、澳航線的豪華商務艙與美、加、歐航線的豪華經濟艙，將提供 Sharetea 歇腳亭「黑糖珍珠鮮奶茶」及「百香果珍珠氣泡飲」，為旅客打造多層次口感的飲品新體驗。

成立於 1992 年的 Sharetea 歇腳亭，位居台灣原創手搖飲文化的始祖之列，目前全球門市有 500 家，已成為世界知名的台灣手搖飲品牌之一。其黑糖珍珠鮮奶茶選用在地新鮮牛乳，淡淡紅茶香融合醇香鮮乳，配上 Q 彈的黑糖蜜漬珍珠，讓人回味無窮；百香果珍珠氣泡飲則酸甜爽口，每喝一口都沁涼。華航將這份台灣味分享給全球旅客，台北出發美、加、歐、澳航線的豪華商務艙與美、加、歐航線的豪華經濟艙，8 月 10 日起將供應「黑糖珍珠鮮奶茶」，回程則提供「百香果珍珠氣泡飲」。

華航領先業界，首度攜手泰奶第一品牌 ChaTraMue 展開跨國合作，同時亦是該品牌首次進軍航空通路；招牌的泰式奶茶，口感香濃滑順，不只象徵當地的飲食文化與日常生活，更是遊客最喜愛的代表性飲品。8 月 18 日起，限定曼谷出發飛往台北及高雄的航班全艙等供應，讓旅客在旅途中即可品嚐道地風味，滿足不論是正要結束旅程，或者正要展開新旅途，這杯充滿文化記憶的泰式奶茶，都為旅客增添了一份專屬於味覺的儀式感。

華航餐飲服務不斷拓展海外異業合作並精進提升，今年至今已與新加坡「瓊榮記」、名古屋「矢場とん」及美國「許氏花旗參」等知名品牌或餐廳攜手；另機上除了與 SUNMAI 金色三麥、BLAH BLAH Bar 合作的「花粉假期」及「紫雲漫旅」聯名調酒外，現再添飲品跨國聯名，提供更多元化的品項給旅客；後續亦規劃更多強強聯手，帶給旅客不同的味蕾饗宴，讓每一趟搭機都是期待。