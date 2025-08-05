只賣3週！必勝客「黃金榴槤比薩」限時回歸 優惠價現省50元
炎炎夏日想要享受異國滋味嗎？「必勝客」自即日起再度推出「黃金榴槤比薩」，以獨特的榴槤風味，帶來滿滿的南洋風情；「SUBWAY」則是推出台灣限定「泰式檸檬雞潛艇堡」，清新酸辣的組合，為盛夏增添爽口的輕盈體驗。
繼2019年首度登場後，必勝客自即日起至8月25日期間，再度限時推出「黃金榴槤比薩」。睽違6年重返市場的「黃金榴槤比薩」，嚴選泰國的金枕頭榴槤，搭配招牌的莫扎瑞拉起司，具有榴槤的果肉綿密感與甜香，還有起司的鹹香層次，堆疊出濃郁的獨特風味，原價589元，嘗鮮優惠價539元，全台門市與PK APP同步限時販售。
連鎖潛艇堡「SUBWAY」登台60週年，特別推出台灣限定新口味「泰式檸檬雞潛艇堡」，選用低溫烘烤的去骨雞腿肉擔任主角，再加上添加檸檬草的酸辣醬汁，搭配番茄、大黃瓜、青椒與洋蔥等豐富蔬菜，以及起司、美乃滋與巴馬乾酪麵包，整體風味清新又具層次，宛若置身泰國街頭。6吋售價150元起、12吋售價270元起。
此外，SUBWAY攜手中華職棒味全龍隊，將於8月5日至6日在台北大巨蛋舉辦「SUBWAY全壘堡！」主題日活動，凡進場球迷皆有機會獲得限量SUBWAY客製充氣加油棒與Uber Eats外送5折券，還有機會獲得味全龍8月大巨蛋球賽限量900元折價優惠券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言