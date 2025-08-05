只賣3週！必勝客「黃金榴槤比薩」限時回歸 優惠價現省50元

炎炎夏日想要享受異國滋味嗎？「必勝客」自即日起再度推出「黃金榴槤比薩」，以獨特的榴槤風味，帶來滿滿的南洋風情；「SUBWAY」則是推出台灣限定「泰式檸檬雞潛艇堡」，清新酸辣的組合，為盛夏增添爽口的輕盈體驗。

繼2019年首度登場後，必勝客自即日起至8月25日期間，再度限時推出「黃金榴槤比薩」。睽違6年重返市場的「黃金榴槤比薩」，嚴選泰國的金枕頭榴槤，搭配招牌的莫扎瑞拉起司，具有榴槤的果肉綿密感與甜香，還有起司的鹹香層次，堆疊出濃郁的獨特風味，原價589元，嘗鮮優惠價539元，全台門市與PK APP同步限時販售。

連鎖潛艇堡「SUBWAY」登台60週年，特別推出台灣限定新口味「泰式檸檬雞潛艇堡」，選用低溫烘烤的去骨雞腿肉擔任主角，再加上添加檸檬草的酸辣醬汁，搭配番茄、大黃瓜、青椒與洋蔥等豐富蔬菜，以及起司、美乃滋與巴馬乾酪麵包，整體風味清新又具層次，宛若置身泰國街頭。6吋售價150元起、12吋售價270元起。