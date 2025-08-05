一夜限定！林明健對決鄔海明 炸雞創作料理爭霸8月底開戰

由名廚林明健（Chef Kin）主理的Afterglo餐酒館，將於8月25日舉辦第五場「Cock Fight炸雞爭霸」，本回合特別邀請台北晶華酒店中餐廚藝總監、粵菜名廚鄔海明（Max Wo）跨刀同台，推出限定炸雞創作料理。

活動將於8月25日晚間登場，每人1,180元＋10%，即可享用雙主廚各自設計的炸雞料理及一杯由本次活動合作夥伴康達吉爾（Contagia）提供的香檳 「Cuvée Joly de Trébuis Blanc de Blancs Brut」，當晚於Afterglo及Golden兩地同步登場，現已開放預訂。

「Cock Fight炸雞爭霸」自今年4月底開跑，每月以炸雞為主題，邀請國內外料理人展開創意對決。7月場邀請Orchid蘭餐廳主廚佐藤清（Chef Sato）與Chef Kin，分別打造南洋咖哩與JFC辣G翅；8月底則邀請同樣來自香港、擁有正宗粵菜底蘊的鄔海明主廚，讓粵菜與當代亞洲風格交鋒，為食客帶來一次難得的名廚雙拼體驗。

鄔海明主廚曾任職香港利苑、新加坡與泰國翡翠餐飲集團、澳門金沙酒店，更於日本大阪麗思卡爾頓的香桃粵菜餐廳，榮獲米其林一星肯定。現為晶華酒店中餐廚藝總監，帶領晶華軒團隊屢獲《米其林指南》推薦，更於2023年「500盤」以11盤奪冠，2024年再度以17盤連莊，並創下「500盤」舉辦四屆以來單一餐廳最高得盤數紀錄， 2023、2024年也獲得世界餐飲評鑑OAD台灣中餐廳最高排名殊榮。

此次林明健主廚特別邀請鄔海明聯手參戰，不僅是炸雞的跨界交流，更為難得能一嚐「預約困難」名店手藝的絕佳時機，搭配香檳提升層次，讓整晚笑聲、美味與話題一次到位。

【Cock Fight炸雞爭霸】

日期／時間：2025年8月25日（週一）

場次：Afterglo 第一場18：00 / 18：30、第二場20：30 / 21：00；Golden 19：00

售價：每人1180元+10% 享兩位主廚炸雞料理 +Cuvée Joly de Trébuis Blanc de Blancs Brut香檳一杯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康