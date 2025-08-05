二次元魅力！王品「JOGUMAN」陪吃　繼光香香雞「坂本日常」週邊登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
繼光香香雞攜手《坂本日常》，推出聯名收藏卡牌，共有4款造型。圖／繼光香香雞提
繼光香香雞攜手《坂本日常》，推出聯名收藏卡牌，共有4款造型。圖／繼光香香雞提

二次元聯名總是能為餐飲帶來滿滿的樂趣與活力。王品「12mini 快煮鍋」與人氣IP「JOGUMAN」攜手，不僅推出辛奇超人鍋，還打造出JOGUMAN mini 療癒吊飾、JOGUMAN圍兜兜等週邊，甚至還有「JOGUMAN 陪吃」服務。至於「繼光香香雞」則聯名人氣動畫「坂本日常」，推出跨界聯名套餐與多款週邊，讓粉絲通通帶回家。

王品旗下鍋物「12mini 快煮鍋」，日前與人氣IP「JOGUMAN」共同推出「辛奇超人鍋」，除了豐富配料外，還有可愛的「JOGUMAN魚板」，增添用餐樂趣。即日起再推出第二波週邊。即日起到店消費辛奇超人鍋，就贈送「JOGUMAN陪你吃鍋圍兜兜」。8月15日起，內用或消費任一款風味獨享鍋，加價299元就能獲得可愛的「JOGUMAN mini 療癒吊飾」，售完為止。針對個人用餐，即日起至9月30日，在台北慶城店、台中公益東興店和高雄裕誠店等3間主題概念店，安排「JOGUMAN 陪吃娃娃」，讓身高100公分的療癒娃娃，陪伴民眾同桌用餐。

「繼光香香雞」今夏與超人氣動畫《坂本日常》（SAKAMOTO DAYS）攜手，自8月8日起，推出跨界聯名套餐，同時還有多款週邊同步登場。其中「證件套」採殺手證設計，共計有胖坂本、瘦版本、朝倉新與南雲等4種版本，加價購199元；「聯名收藏卡牌」共有3款造型，以及1款隱藏款，加購價49元。至於「聯名套餐」內含有香香炸雞(L)、樂薯(原味)、墨魚甜不辣(海苔)，還有本次活動聯名紙袋、聯名炸雞紙桶、聯名卡牌盲包1包。除此之外，針對粉絲也推出「聯名卡牌全套組」，每組499元，限量100組。

不僅8月8日登場的首波活動，繼光香香雞也預告還將推出第二波聯名活動。民眾在活動期間消費滿289元，即可登錄發票參加抽獎，有機會獲得限量10名的「聯名限定造型抱枕」，還有聯名證件套、聯名手提袋、全套卡牌盲包等不同贈禮。

繼光香香雞推出《坂本日常》聯名套餐及多款周邊。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出《坂本日常》聯名套餐及多款周邊。圖／繼光香香雞提供
「12mini 快煮鍋」推出可愛的「JOGUMAN mini 療癒吊飾」。圖／王品提供
「12mini 快煮鍋」推出可愛的「JOGUMAN mini 療癒吊飾」。圖／王品提供
「12mini 快煮鍋」針對指定門市，設計「JOGUMAN 陪吃娃娃」。圖／王品提供
「12mini 快煮鍋」針對指定門市，設計「JOGUMAN 陪吃娃娃」。圖／王品提供
繼光香香雞攜手《坂本日常》，首波打造聯名收藏卡牌、證件套等週邊。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞攜手《坂本日常》，首波打造聯名收藏卡牌、證件套等週邊。圖／繼光香香雞提供

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