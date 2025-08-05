百萬YouTuber阿滴不藏私教你高效工作流 這5個Mac設定、使用技巧學起來

從英文教學到多語學習、旅遊內容創作，頻道擁有近300萬訂閱的知名YouTuber阿滴，十多年來以獨特的知識型內容起家，一路走出自己的風格與節奏。在每週持續更新、並不斷嘗試吸引目光的新主題背後，阿滴的創作流程，其實是一門高效率運作的系統化工作流。

完全將J人特性發揮到極致的阿滴這次不藏私，在Today at Apple課程中分享了他使用Mac時最實用的5大設定與工作技巧，搭配iPhone、iPad的接續互通功能，從桌面配置、跨裝置連動、拍攝流程到檔案管理，放大Apple生態系優勢，這些方法不僅適用於創作者，也非常適合學生與辦公室族群，一起重新整理數位生活，瞬間提升生產力！

5個桌面打造專屬工作分區

阿滴習慣在固定的Mac桌面做固定的任務，手邊每台裝置都會設定成相同的使用邏輯，他習慣將同類功能的應用程式放在同一個桌面，並在「系統設定 > 桌面與Dock >指揮中心」關閉「根據最近使用情況自動重新排列空間」設定，讓桌面排序穩定不變。

桌面1，提醒事項與任務清單，每日早上打開電腦就可以先檢視今天要做哪些事情。桌面2，社群頁面與電子郵件，處理對外聯絡與訊息回覆。桌面3，全螢幕開啟瀏覽器，用於影片上傳與排程處理。桌面4，預留空白，方便工作時用來檢視檔案資料夾、整理影片素材。桌面5，Final Cut Pro剪輯作業區。

這種「任務導向式的桌面切分法」讓他能靠肌肉記憶快速切換工作狀態，不容易分心或混亂，搭配手勢操作與Dock工具列配置，效率大幅提升。此外，阿滴還會設定社群媒體的使用時限，自律管理螢幕時間，展現驚人的自制力。

跨裝置接續互通 發揮Apple生態系優勢

阿滴形容Apple生態系就是他的「指揮中心」，其中最愛用的是各種「接續互通」功能。包括使用iPhone當作Mac的視訊鏡頭、用iPhone拍照檔案直接插入Mac備忘錄或是郵件中，又或是利用通用剪貼簿，在裝置間複製貼上資料、文字。

阿滴讚嘆：「iPhone與Mac之間的互通太無縫了！」不只省去繁瑣的傳輸步驟，也讓靈感捕捉更直覺、更即時。對創作者而言，從口袋裡的iPhone到剪輯用的Mac，搭配AirDrop功能，幾乎能實現素材零時差傳遞。

檔案整理祕技 大量資料也能一目了然

拍攝素材時動輒成百上千個影片檔、數TB容量，如何整理才不手忙腳亂？阿滴表示，出國拍攝時實行「每2天整理1次素材」的節奏，因為可能會同時用不同裝置拍攝，在檔案傳到Mac之後，會調整成以「製作日期」排列，方便整合多裝置的拍攝時間線，並且將會用到的檔案重新依照主題，選擇以「名稱和計數器」重新命名。這樣的命名邏輯與分類方式，不僅讓他與工作團隊、剪輯師溝通更流暢順手，也可減少影片錯放或遺失的風險。

快捷鍵與螢幕工具靈活運用

對阿滴來說，效率來自於日常動作的標準化，幾個他最常用的Mac快捷鍵快跟著學起來。其中他最常用的就是截圖快捷鍵，Command + Shift + 3（全螢幕）、4（選取區域）、5（錄影），另外，將游標移動到視窗左上角綠色按鈕，就會出現視窗排列快捷鍵，方便將正在使用的每個視窗快速排列整齊。另外，阿滴也習慣將Dock工作列改成靠左側擺放並隱藏，全螢幕應用不受干擾，同時讓常用工具更容易取用。

用iPhone「電影級模式」升級影片質感

阿滴也加碼分享了自己用iPhone拍攝的小撇步，雖然平常拍片經常使用運動相機自拍，也會用單眼相機工作，但阿滴最常用來隨手拍攝B-roll畫面的工具，還是隨身帶著的iPhone。他大推使用「電影級模式」拍影片，可讓畫面質感大大升級，點一下「f景深控制」按鈕，就能拖移滑桿來調整景深。拍攝時可長按鎖定對焦，拍好的影片也能手動編輯對焦點。阿滴表示，70%會使用電影級模式拍攝，需要用到5倍變焦時則會選擇一般錄影模式。