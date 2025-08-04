火山披薩大戰！達美樂正式提告 必勝客反擊「回應40個字」
同樣都推出「火山披薩」的「達美樂」與「必勝客」，近期不斷隔空交戰。達美樂在8月4日宣佈「火山披薩新計畫」，除了將每週推出全新口味之外，也宣佈正式提告必勝客。對此，必勝客做出40字回應，當中表示「必勝客將全力配合並積極捍衛品牌聲譽與權益。」
達美樂在2024年推出「火山披薩」，立體的3D造型立刻引起民眾的熱烈迴響；2025年2月，必勝客也首次推出「必勝客推出「豪牛宴火鍋比薩」，同樣採3D立體設計，並標榜引進海外經驗，打造全新「火山熔岩比薩」系列。隨著兩間各自推出3D立體火山披薩之後，雙方均堅持自己為正宗。
達美樂最新聲明中指出，近期市場上出現相似火山披薩產品的情況，將用行動來展現達美樂才是火山霸主，每週推出讓消費者耳目一新的火山披薩，充分展現達美樂在產品美味的高度創新，而法律上的問題也委由專業法律團隊採取法律行動。除了發表聲明，達美樂執行長 Ben Oborne甚至率隊攻頂大屯火山群的七星山，在火山上宣告「火山披薩新計畫」。
對於達美樂的說法，必勝客同日晚間也做出回應，指出「目前尚未收到相關訊息，若後續有進入法律程序，必勝客將全力配合並積極捍衛品牌聲譽與權益。」
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