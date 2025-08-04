療癒舌尖！甜點指南「500甜」攜手7大排隊名店 獨家限量禮盒套票開賣

500甜聯名七大人氣甜點品牌，推出限定禮盒套票登場，數量有限售完為止。圖／500甜提供

長期耕耘各類型餐飲領域的指標質感媒體《500輯》，在創刊五周年首度推出台灣第一份甜點指南「500甜」，即將於8月15日下午在BELLAVITA寶麗廣塲正式揭曉由50位熱愛甜點之名人評審們推薦的完整名單。現場不僅公布結果，作為台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動，更同步推出為期三天、集結各地排隊名店的甜點派對，要讓日常喜愛四處探索甜點的民眾們不必舟車勞頓，到場即可一網打盡，還能「療癒」人心與舌尖。

500甜神仙聯名禮盒登場，7大人氣品牌夢幻聯名

目前入場門票已正式開賣的500甜甜點派對，邀請所有熱愛甜點、渴望療癒的民眾前來參與，無需舟車勞頓，現場精選30+全台排隊甜點品牌讓你一網打盡。

活動目前也釋出最新驚喜，500甜限定神仙聯名禮盒正式登場！集結台灣頂尖甜點風格品牌──Le Ruban法朋烘焙甜點坊、TERRA土然巧克力專門店、Brillante星忱甜點、三日月和菓子、某某Quelques Pâtisseries、Mano Mano、貳玖甜室29pâtisserie再加上解渴的Cheers氣泡水驚喜搭配。

這組全台獨家的必買禮盒內容物包含「紅烏龍蜂蜜燒餅（1入）、可可果軟糖｜Fresh Cacao Pâte de Fruit（1包）、木頭柚子鐵觀音達克瓦茲（1入）、琥珀糖（1盒）、梔子花四季春無花果費南雪（1入）、馬卡龍（1入）、鹹蛋黃布列塔尼酥餅（1入）、Cheers 氣泡水（1入）」。盒裝設計呼應療癒主題，以柔和淡粉色系呈現夏日的溫柔氣息，側邊燙金印上「你的一口療癒」，不只味蕾被甜點擄獲，更讓人一眼愛上，無論獨享或是送禮都是絕佳選擇。

禮盒套票內含「禮盒（1組）+單日票（2張）」，僅限於i-bon售票開賣，迫不及待入手的民眾，可提前至售票網頁預購、活動現場領取，限量預購中，售完為止！趕緊預留時間，加入這場今年夏天必吃、必拍、不可錯過的甜點派對。

眾多合作夥伴共襄盛舉 8月15～17日最強甜點派對登場

第一屆「500甜」由《500輯》主辦，指定用酒為麥卡倫單一麥芽威士忌，繼引領威士忌餐食佐搭新篇章、創新詮釋台灣年節團圓餐桌後，持續深化「為時代．創新味」核心精神，將目光投向與 Fine Dining 概念一脈相承的「盤式甜點」，細膩剖析威士忌佐搭之道，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。

指定用車為「甜點探索最佳拍檔」的CITROËN BERLINGO 布丁狗，以獨具一格的 CITROËN OLI 未來感車身與靈活機能空間現身現場，不僅外型可愛吸睛、車內空間寬敞機能十足，更象徵著隨時準備好載著你去尋找生活中的小確幸。

指定手機為三星 Galaxy Z 新機，三星全新一代 Galaxy Z Fold7 與 Z Flip7 ，以「史上最輕薄摺疊機」之姿現身，外型美型、內在升級，一機在手即可多工切換、AI 協作，讓創作靈感在指尖延展。

合作夥伴為HITACHI，在500甜點派對上日立全能料理爐與洗碗機將攜手亮相，為您帶來前所未有的廚房革新與甜點饗宴；優格領導品牌「福樂」聯手甜點名店「某某甜點Quelques Pâtisseries」，推出期間限定「法式聖多諾黑」。

更多贊助夥伴包括Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）等。

第一屆500甜合作夥伴。圖／500甜提供

500甜2025甜點派對 活動日期：2025年8月15-17日（周五至日） 開放時間： 8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00 活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1） 票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開 購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb ＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利 ＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段

500甜 The First Taiwan Dessert Guide #500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南 主辦單位：500輯 指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車：CITROEN BERLINGO 布丁狗 指定手機：三星Galaxy系列 合作夥伴：HITACHI、福樂 贊助夥伴：Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康